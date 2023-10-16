Средние общеобразовательные школы: проблемы и перспективы

По планам региональных властей, все школы Алтайского края должны перейти на односменное обучение к 2025 году. Это позволит создать новые возможности для школьников и сосредоточиться на качественном образовании. В настоящее время процесс перехода на односменное обучение уже начался, и более 35% муниципалитетов региона уже проводят занятия только в первую смену. Однако, в городах данная система пока еще не так широко распространена.

Реализация плана перехода на односменное обучение требует создания дополнительных школьных мест. Поэтому в Алтайском крае уже запланировано строительство новых школ, которые позволят ввести около девяти тысяч дополнительных мест для учеников.

Вместе с тем, развитие школьного образования в районах Алтайского края не всегда идет гладко. На это указывает пресс-служба депутата Госдумы Александра Терентьева. В редакцию была передана информация об обстоятельствах конфликта, который возник в Быковской СОШ им. А. С. Джурко (филиал Шипуновской СОШ №2)

Началось все с рухнувшей с потолка штукатурки — прямо во время урока весной этого года.

Опасный инцидент вызвал острый конфликт между руководством школы и родителями, разгорелся настоящий скандал. Последние считают, что чиновники намеренно откладывают приёмку здания. При этом есть здание, в нем проведены все необходимые работы для обучения детей.

Пресс-служба депутата подчеркнула: Александр Терентьев погружен в проблемы Быковской СОШ с самого начала конфликта. В сентябре депутатом был направлен очередной запрос заместителю председателя правительства Алтайского края, отвечающему за вопросы образования. Чиновник в ответе подробно расписал, где сейчас учатся дети, на каких автобусах их доставляют, сколько учителей уволились за этот период, какие проверки проводились, какие нарушения были устранены. Относительно помещения конторы, которое председатель СПК безвозмездно передал для организации учебного процесса на период ремонта школы, зампредседателя правительства сообщил, что "назначена приемка его помещений".

Однако комитет по образованию уже неделю откладывает приемку этого здания, — сообщают родители учеников в очередном обращении к Александру Терентьеву, — ссылаясь на санитарные нормы, которым не соответствует это здание, и с каждым исправлением добавляются новые распоряжения по подготовке конторы. Но все мы понимаем, что ни одна из сельских школ в Шипуновском районе не соответствует правилам СанПина.

В связи с высокой социальной значимостью поставленных родителями вопросов, Александр Терентьев решил обратиться к губернатору Алтайского края. В своем депутатском запросе он просит руководителя региона изучить проблемную ситуацию в Быковской СОШ им. А. С. Джурко и принять необходимые меры реагирования для ее исправления, в том числе по урегулированию спорной ситуации между родительским и педагогическим коллективом с одной стороны и комитетом по образованию Шипуновского района — с другой.

Мы видим на примере, приведенном выше, что в развитии общеобразовательных школ в Алтайском крае обнаруживаются несколько проблем.

Во-первых, одной из основных проблем является недостаток финансирования. Недостаточное финансирование школ ограничивает их возможности в создании современного образовательного окружения, закупке нового оборудования и развитии дополнительных программ. Это может сказываться на общем качестве образования и ограничивать возможности учащихся.

Во-вторых, неравномерность развития сельских и городских школ является еще одной проблемой. В городах часто имеются лучше оборудованные школьные здания, больше возможностей для дополнительного образования и доступ к передовым технологиям. В сельских же районах школы могут сталкиваться с недостаточными ресурсами и ограниченными возможностями для дополнительного образования. Это ведет к неравномерному доступу к качественному образованию и может ограничить перспективы детей из сельских районов.

Третьей проблемой является нехватка квалифицированных учителей. В некоторых районах Алтайского края есть недостаток учителей в определенных предметных областях. Это может привести к ухудшению качества образования, так как квалифицированные учителя играют ключевую роль в обеспечении высокого уровня образования и развития учащихся.

Наконец, также существует проблема доступности образования для детей с ограниченными возможностями. Школы должны быть оснащены специальными условиями и ресурсами для обеспечения инклюзивного образования для всех учащихся. Однако, не всегда все школы имеют достаточные условия и ресурсы для полноценного обучения детей с особыми потребностями.

Вышеперечисленные проблемы требуют внимания и заботы со стороны образовательных органов и местной администрации, чтобы обеспечить равные возможности и высокое качество образования для всех детей в Алтайском крае.