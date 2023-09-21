Создавать мультфильмы и программировать бесплатно научат детей в Барнауле.

Цель кибершколы — перевести бесполезное времяпровождение в телефоне и компьютере в полезное!
В программе детей ожидает:
- Программирование.
- Создание мультфильма.
- Анимация популярных персонажей.
- Полезные подарки от IT-специалистов.
Организаторы подчёркивают, что никаких специальных навыков не потребуется, детям всё объяснят и научат на самом мероприятии. Для детей будет полезный и вкусный перекус, а родителям расскажут, какими навыками ребёнок должен обладать в 21 веке.
Получить подробную информацию и записаться на мероприятие возможно по телефону: 8-933-933-55-99.
Количество мест ОГРАНИЧЕНО! Участие бесплатное и только по предварительной записи, чтобы избежать большой толпы детей и уделить внимание каждому участнику.