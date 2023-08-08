Сын участника СВО поступил в вуз на бюджет со 127 баллами по ЕГЭ

Абитуриент поступил на бюджет в Московский физико-технический институт (МФТИ) со 127 баллами по ЕГЭ, сообщает Ura.ru .

Набранное молодым человеком количество баллов ЕГЭ более чем в два раза ниже проходного.

Он заработал 57 баллов по русскому языку, 70 - по математике и 66 - по физике. Суммарно 193, но на факультете, куда поступил парень, физика была не нужна. Таким образом, у него оказалось 127 баллов.

Один из необходимых предметов будущий студент не сдавал вовсе. На своем канале в YouTube он поделился, что не писал прикладную информатику, которая была нужна для поступления на его профиль.

В итоге в МФТИ молодой человек попал благодаря отдельной квоте для детей участников СВО. Остальные же могут поступить на бюджет минимум с 290 баллами.

Ранее школьницу из Рубцовска выгнали с ЕГЭ по биологии из-за наличия калькулятора. Выпускница пыталась оспорить решение через суд.