Потенциал будущего. Как барнаульских школьников погружают в профессию на предприятиях города

Об особенностях различных профессий барнаульские школьники узнают не только на уроках профориентации, но и на деле. В течение года они посещают промышленные и производственные предприятиях города. Экскурсии организует комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула организует для барнаульских школьников экскурсии на предприятия города.

Сделать правильный выбор

Школьные экскурсии на предприятиях решают сразу несколько важных задач. Первую — помогают ученикам определиться с будущей профессией. В городском комитете уверены, что правильный выбор своего дела определяет весь дальнейший жизненный путь человека.

Вторая задача — решение кадрового дефицита на предприятиях. Руководители общаются с ребятами, знакомят их с рабочим производством и рассказывают об условиях труда. Вполне вероятно, что в будущем эти же школьники станут их коллегами.

Учащиеся барнаульских школ уже посетили несколько предприятий в прошлом году и продолжают знакомиться с ними в 2024-м.

Первый опыт и опыты

Барнаульский «Завод отделочных материалов НОВА» впервые принимал у себя в гостях школьников. Управляющий директор предприятия Алена Мирошниченко подчеркивает, что сегодня предприятиям жизненно необходимо общаться с молодежью, если они хотят решить кадровый вопрос. «Тем самым мы создаем свой кадровый резерв, потенциал будущего», — отмечает руководитель.

На экскурсии побывали ученики школы №102. Им подробно рассказали о разных этапах производства, показали склад готовой продукции и даже на короткое время сделали сотрудниками завода. Ребята самостоятельно провели простые опыты в лаборатории «НОВА» и работали с материалами.

Педагоги считают, что такие экскурсии максимально эффективны для профориентации учеников.

Действительно сориентироваться в мире профессий и выбрать ту, что будет по душе, очень сложно, — рассуждает учитель истории и обществознания школы №102 Владимир Заварыкин. — На занятиях в основном мы касаемся теории, рассказываем о разных специальностях. А вот возможности напрямую почувствовать производство, познакомиться с его процессами, выпускаемой продукцией мы дать не можем. Я думаю, такие экскурсии на предприятия будут иметь большое значение.

Что под капотом?

Принял школьников у себя в гостях и автосервис FIT SERVICE. Ребят познакомили со всеми этапами автомобильного обслуживания, начиная с приема машин и заканчивая финальными штрихами ремонта.

Особенно ученикам было интересно узнать про различные нюансы работы мастеров. Например, как им помогают современные технологии.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула организует для барнаульских школьников экскурсии на предприятия города. Источник: FIT SERVICE.

Ребята задавали много вопросов, а наши автомеханики с удовольствием делились своими знаниями и опытом, поясняя каждый этап работы и объясняя особенности ремонта различных автомобилей, — рассказали на предприятии.

Полученные знания дети закрепили на викторине от автосервиса. В награду они получили канцелярский набор с атрибутикой FIT SERVICE.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула организует для барнаульских школьников экскурсии на предприятия города. Источник: FIT SERVICE.

Мы надеемся, что наша экскурсия не только расширила базу знаний ребят, но и вдохновила их на возможное будущее в этой увлекательной области, — поделились в автосервисе.

Секрет вкусного кваса

Не менее увлекательной получилась экскурсия для пятиклассников школы №91 на барнаульском предприятии «Бродич». Оно занимается производством безалкогольных напитков и овощных закусок.

Экскурсии по предприятию провел лично гендиректор компании «Бродич» Анатолий Каныгин. Он рассказал обо всех тонкостях производства и поделился секретом выведенного им рецепта кваса.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула организует для барнаульских школьников экскурсии на предприятия города. Фото: Виталий Барабаш.

Также ребята увидели, как идет процесс создания морсов и соков, и побывали на складе готовой продукции, возле самой большой холодильной камеры. После экскурсии детей угостили напитками в столовой производства.

Цель таких экскурсий довольно понятна — дети могут своими глазами увидеть, как работают различные предприятия города. Какие профессии на них представлены, — отметила замдиректора школы и учитель технологии Светлана Колмыкова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале