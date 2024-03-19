«Полицейской операцией против детей» назвал ЕГЭ депутат Госдумы

Группа депутатов предложила отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать школьникам возможность выбирать между ним и традиционными экзаменами.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, возможно ли принятие такого документа, о реакции властей на нововведение, указывает Газета.Ru.

По словам Толстого, люди массово недовольны сегодняшним качеством образования в школах и этой «полицейской операцией», в которую превратился школьный экзамен.

Прикладное образование

В России ЕГЭ — не тип прикладного, практического образования, которое дети получают на Западе. Соответственно, тестовая система не позволяет полностью и полноценно аттестовать человека по окончании школы. И практика показала, что это не работает, это ухудшает качество образования детей. И создает абсолютно невыносимые условия для работы учителей.

И в конечном итоге сказывается на высшем образовании в стране, уверен депутат. Дело в том, что дети не выбирают в вузах при поступлении востребованные специальности — ввиду сложности сдачи специализированных предметов.

Стресс

Сейчас сдача ЕГЭ основана на концепции недоверия к ученику, к учителю. ЕГЭ проходит и проверяется под присмотром чужих, незнакомых ребенку учителей и образовательных специалистов, которые его в глаза не видели. А школьные выпускные экзамены должны проходить в нормальной, доброжелательной атмосфере — чтобы не возникало ощущения, что он является жертвой какой-то специальной полицейской операции, как сейчас, уверен Толстой.

Но Рособрнадзор должен в корне изменить подходы к своей работе и приступить к постепенному демонтажу той полицейской системы, которую они построили.

Прогноз

По мнению парламентария, шансов на то, что эта инициатива об отмене обязательной сдачи ЕГЭ будет одобрена, крайне мало, считает Петр Толстой. В Госдуму вносятся практически в каждую сессию законопроекты, связанные с реформированием ЕГЭ. Но пока с властями не найдено общих подходов к этой проблеме.

Ранее в Госдуме рассказали, что относятся негативно к отмене ЕГЭ.

Депутат Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга исключил возможность принятия законопроекта об отмене ЕГЭ.

Он отметил, что на сегодняшний день перспектива у законопроекта негативная и, скорее всего, Госдума его не поддержит.

Кроме того, отмена государственного экзамена сократит возможность абитуриентам из дальних уголков страны поступать в вузы в других городах.

Мажуга заявил, что с каждым годом ЕГЭ адаптируют под учащихся и преподавателей.

Со слов депутата, экзамен можно сравнить с обычным письменным.

Также сообщалось, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предлагает дать право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале