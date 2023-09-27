По заветам предков. Как барнаульский детсад воспитывает дошкольников на древнеславянских традициях

27 сентября в России отмечают День работников дошкольного образования. Накануне мы побывали в необычном детском саду №167, который продвигает этнокультурное образование, посмотрели, как дети проводят народный праздник Оспожинки, и расспросили родителей, почему они выбирали именно такой формат для своих чад.

Традиционные костюмы

Этнокультурное образование в детском садике "Веселинка" дается на основе традиций переселенцев Алтайского края. А потому мимо не проходит ни один народный праздник.

На Оспожинки древние славяне радовались собранному урожаю: было принято играть, петь, плясать и пировать. Иногда гуляния затягивались на целую неделю. В «Веселинке» их отметили в преддверии Дня работников дошкольного образования и поздравили своих любимых воспитателей.

В этот день малыши нарядились в традиционные костюмы и платьица и с самого утра разошлись по незаурядным мастер-классам.

Детский сад №167. Екатерина Копытова

Обрядовые куклы и "ожившие" узоры

Одно из занятий – культурная практика в мини-музее «Народная игрушка». Там выставлена экспозиция с обереговыми, обрядовыми и игровыми куклами, которые сделаны руками сотрудников, родителей и самих детей.

Подопечные понимают значение таких игрушек и даже могут сами провести по музею экскурсию, рассказывая про особенности каждой, отмечает ответственная за музей воспитательница Инна Сизикова, которая работает тут уже 22 года. При этом куклы служат не только экспонатами: ими можно играть, а можно дарить другим группам, родителям или педагогам.

Ребята постарше, из подготовительной к школе группы, тоже в красивых славянских одеждах, взялись за краски и кисточки. Их через творчество знакомят с предметами быта и обихода жителей Алтайского края.

В этот раз дошкольники учились «оживлять» узоры на дощечках с Урало-Сибирской росписью. Попутно педагог рассказывала о значении рисунков, хотя ребята и сами охотно делились своими знаниями. Например, что большой нарисованный цветок символизирует родителя, в случае садика – воспитателя, а ягодки – детей.

После разукрашенные дощечки стали праздничными сюрпризами: их раздарили воспитателям, перед этим зачитав поздравления и торжественные стихи.

Детский сад №167. Екатерина Копытова

Сами Оспожинки прошли в игровой форме. Дети проводили лето и встретили зиму хороводами и песнями.

Знакомство с культурой родного края

Главная особенность садика – атмосфера, в которой дети знакомятся с историей и культурой родного региона.

Даже комнаты здесь непростые, каждая со своими украшениями и атрибутами: повсюду изделия из лозы, дерева и глины, традиционные игрушки, произведения народного искусства мастеров Алтая.

Интерьер задуман таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти что-то увлекательное для себя, чем-то заинтересоваться.

В садике считают, что подобная обстановка помогает детям всесторонне развиваться и познавать грани окружающего мира быстрее, даже если они просто переходят в другое помещение.

Детский сад №167. Екатерина Копытова

Жизненные мудрости прошлого и настоящего

Больше всего дошколятам нравится, конечно, свободная деятельность: веселиться, петь, играть, рисовать. Но помимо обычных детских дел, вроде игр в дочки-матери и прогулок на улице, воспитанники учатся готовить исконно русские блюда, плетут из бисера, вышивают.

Образовательные моменты тоже проходят не просто так, а через тематическое построение, в основе которого – «проживание» народных праздников. Например, Святки, Масленица, Троица. Детям рассказывают о простых бытовых вещах, учат жизненным мудростям как прошлого, так и настоящего.

Разумеется, не забывают и подготовке к школе: чтение и письмо обязательно входят в программу. Но главным образом малышам стараются привить дисциплину, ответственность и задать мотивацию.

Ухналева Светлана Николаевна,

директор детского сада №167:

«Если говорить о традициях русского народа, одним из главных условий было воспитание патриотических чувств и взращивание уважения к старшим и любви к труду. Самая главная наша цель – это вырастить гражданина отечества, любящего свою малую родину».

Детский сад №167. Екатерина Копытова

"Соответствует нашим взглядам и ценностям"

Немалую роль в этнокультурном садике играют родители – в таком образовании просто нельзя обойтись без их участия. Они проживают народные праздники вместе с детьми, участвуют в выставках и кружках, водят хороводы, поют народные песни и занимают роли в спектаклях.

«Мы знаем, что здесь особенная программа, в чисто русских народных традициях. Она соответствует нашим взглядам и ценностям, которые мы прививаем ребенку вместе с папой и с бабушками. Мы хотели, чтобы дочка развивалась не только в современных концепции и культуре, но и знала истоки своего народа, того места, где жили ее предки», - рассказывает мама одной из воспитанниц.

Детский сад №167. Екатерина Копытова

Культурное, духовное и нравственное развитие

Важна и преемственность поколений. В учреждении есть сотрудники, которые ходили сюда с двухлетнего возраста, а после выучились и вернулись уже в качестве работников.

Есть и воспитанники, которые пришли вслед за старшими братьями или сестрами, а некоторые – даже за родителями. Семья Ольги Мишиной, родительницы и члена попечительского совета, – яркий пример. Сюда ходил ее муж, затем старшая дочь, а сейчас – младшая.

Мама рассказывает, что дочка от садика в восторге: ни разу не капризничала и не отказывалась идти, как часто случается с детьми.

Ольга Мишина,

родительница, член попечительского совета:

«Мы не понаслышке знаем традиции, внутреннюю обстановку и с каким душевным теплом тут относятся к детям. Что старшую дочь, что младшую мы отдавали со спокойной душой. Я знаю, что здесь занимаются ее культурным, духовным и нравственным развитием, и она окружена огромной заботой».

Детский сад №167. Екатерина Копытова

Разворот на духовно-нравственность

Через полтора года учреждению исполнится 50 лет. На данный момент его посещают 300 ребятишек в десяти группах. Из них три – раннего возраста, от полутора до трех лет.

Но уникальную направленность садик имел не всегда, а только с 1993 года, когда защитил проект по духовно-нравственному воспитанию детей.

Среди сотрудников есть почетные работники общего образования, заслуженный работник культуры. Педагоги также имеют почетные грамоты Министерства просвещения РФ и Министерства образования и науки Алтайского края.

Результат экспериментально-инновационной деятельности в течение 30 лет – участие и победы во всех профессиональных конкурсах: от городских до международных.