Новая школа и старая пижамка. Барнаульский нейропсихолог рассказала, что происходит с мозгом первоклассника и как вести себя родителям

«Мы хотим отдать ребенка в школу, и чтобы он сразу был прилежным, самостоятельным и хорошие оценки носил. А это происходит либо нестабильно, либо не происходит вообще. Вроде все сделано: костюмчик и портфель купили, карандашами и тетрадками снабдили – в общем, все ингредиенты правильные, а суп невкусный», - нейропсихолог Лариса Головина рассказала, как меняется жизнь ребенка с приходом в школу, и как его родителям не угробить психику чада.

Проблема №1. Смена обстановки

- Часто родители не придают должного значения тому, что ребенок идет в школу, и не учитывают тех колоссальных перестроек, которые происходят в образе жизни и мышлении маленького человека. Казалось бы, что сложного в начальной школе, вот мы-то работаем, нам-то тяжело, мы-то устаем. Но надо понимать, что у ребенка поменялся социальный статус, с ним пришли совершенно новые виды деятельности и новые условия, в которых нужно действовать. Это бросает серьезный вызов мозгу.

Любой психический процесс требует от мозга реальных энергозатрат. Качество этого процесса напрямую зависит от того, сколько у мозга на складах есть ресурсов. Когда мы начинаем заниматься новой деятельностью или оказываемся в новых условиях, это в разы повышает энергоемкость.

Пример из взрослой жизни. Если вы режете дома салат, то процесс доведен до автоматизма, вы можете в это время с мужем болтать, сериал смотреть, отвлечься и быстро еще чай поставить. А если вы приходите к подружке и помогаете ей на кухне, то быстро обнаруживаете, что не можете найти нож и подходящую тарелку и что нужно смотреть на доску, чтобы пальцы не порезать. Оказывается, что мозгу не хватает ресурсов, чтобы одновременно обеспечить несколько процессов.

Итак, у первоклассника все вокруг незнакомое – новое место, новый коллектив, новая тетенька-учительница. Все это требует от мозга усилий, и если он изначально слабенький, то сдает очень быстро.

Лариса Головина, нейропсихолог. Дмитрий Лямзин.

Как поступать родителям

- Стоит максимально снизить концентрацию новизны в жизни ребенка – ее и так навалом. Стараемся по возможности сделать так, чтобы ребенка окружало все привычное: игрушки, книжки, посуда, еда, игровой уголок, старая пижамка, пусть она и с дырками. Пусть и какие-то формы развлечений тоже будут какое-то время привычными. Не вводите ничего нового.

Проблема №2. Эмоции и воля

- Новая – учебная – деятельность по своей сложности на порядок выше, чем была у ребенка до этого. Раньше он, в принципе, уже с ней сталкивался, но только в игровой форме.

Игра апеллирует к эмоциональной вовлеченности, к интересу. Играть же нельзя, когда тебе неинтересно или невесело. Эта деятельность эксплуатирует непроизвольную мотивацию. У учебной деятельности принципиально другая мотивационная структура – она затрагивается волевые процессы. Себя приходится буквально вовлекать в нее усилием воли, то есть заставлять себя. И она далеко не всегда интересная.

Более того, все отвлекает ребенка от этой деятельности: ворона громко каркнула, вспомнил вчерашнюю драку с товарищем – это непроизвольные элементы, про них интересно думать, но нужно себя вернуть к учебе.

Проблема в том, что волевые процессы у ребенка очень неокрепшие. Они опираются на лобные структуры мозга, которые только начинают выходить на авансцену, и начальник из них так себе – неавторитетный, неопытный и командовать не умеет. Так что все рабочие процессы сбоят. А вот в «офисе» эмоций и непроизвольной мотивации как раз все уже давно работает слаженно.

Первоклассники. barnaul.org.

Как поступать родителям

- Родителям надо быть готовыми к тому, что эта передача «прав» от эмоций к воле займет какое-то время.

Становлению «волевого начальника» в голове способствует передача ребенку обязанностей по некоторым бытовым видам деятельности. Конечно, это надо было раньше начинать, но все же. Пусть убирает за собой посуду, заправляет кровать, помогает родителям выбирать продукты в магазине.

Воля должна научиться управлять простыми процессами и затем применять навыки на более сложных – учебных, в том числе.

Проблема №3. Скажи словами

- Ребенок и раньше пользовался речью, она ему знакома. До школы он мог познавать мир с помощью зрительных, слуховых и тактильных образов и действий и устанавливал между ними какие-то связи. Но в новом мире все больше властвуют речевые средства.

Очень многие вещи, которые он теперь изучает, имеют абстрактный характер – их нельзя потрогать или посмотреть, можно только помыслить с помощью речевых понятий. Например, какие-то научные термины. Вот разговаривал ребенок до семи лет своим нормальным русским языком, и тут ему говорят, что есть слово «слово». Что это, вообще? А еще слово имеет определенное место и значение в предложении, представьте. То есть за обычными и привычными словами ребенок должен видеть какую-то их отвлеченную сущность, от него требуют в этом разбираться.

Первое сентября в школе

Дальше – больше. Ладно, география и биология, они имеют хоть какую-то материально-чувственную основу. А в математике и русском языке говорится полностью об абстрактных вещах. Здесь невозможно опереться ни какие связи, кроме вербально-логических.

Это бросает серьезный вызов возможностям мозга ребенка, поскольку абстрактное мышление очень энергозатратно. И вот тут мы понимаем, что маленький человек может упереться в потолок: не каждому мозгу эти вербально-логические связи дадутся легко, а кому-то и вовсе не дадутся.

Как поступать родителям

- Может оказаться так, что родитель - и сам носитель примерно такого же мозга с неразвитой системой вербально-логических связей и не любит абстракции. И тогда он не сможет помочь ребенку. Так что все же стоит опираться на рекомендации специалистов.

Рекомендация «отстаньте от ребенка, он сам все поймет» не работает. Связи нужно осваивать и нарабатывать. А может и вовсе не в этом его сила, а как раз в образном мышлении. Но разобраться в этом может только специалист.

Может ли сделать что-нибудь родитель? Обязательно надо помогать ребенку строить связи между явлениями и объектами, которые непосредственно глазу не видны. Есть, например, игра в лишнего. Когда мы называем пять слов, и четыре из них можно объединить в одну категорию по какому-то признаку, а пятое нет. Чаще рассуждаем с ребенком, например, о том, почему герой мультика поступил так, а не иначе. Говорим ребенку, что любим его, и пытаемся разобраться, что такое любовь, в чем она выражается. Фантазируем – «что было бы, если…».

Первоклассники в школе. Олег Богданов, altapress.ru

Как понять, что мозг первоклассника закипает

- Давайте разберемся, что точно нельзя делать родителям в сентябре. Часто они спрашивают, в какие еще кружки отдать ребенка. Говорю категорично: ни в какие. А вот в октябре можно будет посмотреть. Часто последствия экстремальных школьных нагрузок могут быть отсроченными и проявиться не сразу, ребенок может какое-то время прожить на эйфории, а потом как устать сильно-пресильно.

Смотрим на физиологические процессы: сон и аппетит. Любые отклонения в плюс-минус должны насторожить. Кроме того, усталый организм больше подвержен инфекционным заболеваниям. Общий эмоциональный фон - также показатель: дети могут становиться вялыми, апатичными или, напротив, дерганными и раздражительными.

А если уж ребенок писаться начал – пора бить тревогу и резко снижать нагрузку, вплоть до того, что не ходить в школу в какой-то день. Это показатель того, что нервная система вообще не справляется, если она не может контролировать уже отлаженные процессы.

Если мы видим, что у ребенка хватает ресурсов еще на какую-то деятельность, то можно предложить что-то дополнительное. Но если с появлением кружка мы наблюдаем негативные физиологические изменения, то все отменяется. Внеучебная деятельность – это то, чем можно пожертвовать.