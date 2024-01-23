Миссия «Не спалиться». Как современные студенты списывают на экзаменах во время зимней сессии

Зимняя сессия похожа на одну большую франшизу «Миссия невыполнима». Современные студенты, как герои шпионских боевиков, вооружаются гаджетами и вытворяют такие фокусы, которым бы позавидовал сам Итан Хант. Altapress.ru узнал у студентов, как они готовят шпаргалки и выкручиваются на экзаменах.

Гугл в помощь

Телефон — самый популярный и при этом опасный способ списывания на экзамене. Пронести его с собой разрешают далеко не все преподаватели. А если дали добро, то будут тщательно следить за студентом.

Марина (все имена изменены по просьбе героев — прим. Ред), студентка четвертого курса, отмечает: все зависит от формы экзамена. Если это тест, то ответ проще всего загуглить.

А если отвечать приходится на билеты, то шпаргалки лучше всего загрузить заранее. «Ответ на каждый билет я пишу в Word, а затем на экзамене нахожу нужный мне документ, открываю и списываю», — объясняет студентка.

По такому же принципу заготавливают фотографии шпаргалок. Кирилл учится на втором курсе технического направления и каждую сессию сдает математику. «Обычно мы с одногруппниками прорешиваем примеры билета заранее и скидываем на телефон», — рассказывает студент.

Телефон, зарядка. СС0

Но и это не все возможности смартфона. Есть специальные приложения, которые существенно упрощают жизнь студентам. Самые очевидные - различные переводчики для лингвистов, которые переводят текст по фотографии. Есть удобное приложение для математиков - Photomath, который прорешивает примеры любой сложности по фотографии.

А если бдительный преподаватель все же почуял что-то неладное, то нужно быстро и незаметно телефон спрятать. Студенты советуют: лучше всего для этого подходит просторные кофты с большими карманами. Идеально — худи с карманом спереди. Другие же студенты умудряются прятать телефон в широкий ворот свитера или рукава.

«Но есть и такие преподаватели, которые сами специально уходят из кабинета, якобы по срочным делам на кафедру — минут на 10-15. Мы же за это время стараемся успеть все списать», — рассказывает Кирилл.

Семья. Мобильный телефон. СС0.

Заяц, ты меня слышишь?!

Однако не все студенты предпочитают так рисковать. Четверокурсница Лариса уверена: чтобы списывать с телефона, нужно быть профессионалом. Поэтому студентка пользуется другим проверенным способом — наушником.

Лариса использует обычный беспроводной наушник, так как он для нее удобнее всего. «Но такой способ подходит только для длинноволосых девочек и патлатых мальчиков, чтобы спрятать гаджет», — подчеркивает студентка.

«Был у меня экзамен, который я все никак не могла сдать. Что я только не делала: и пыталась учить самой, и пробовала списывать — все равно преподавательница валила. Тогда мы придумали с подружкой новый план: я отправлялась на экзамен с наушником в ухе, а она по связи подсказывала мне ответ. У нас был собственный шифр: подруга зачитывала вопросы билетов, а я кашляла на нужном. Затем она диктовала ответ. Сначала все шло, как надо: я написала и рассказала преподавательнице. И вдруг она начала заваливать вопросами! Хорошо, что подруга не отключилась и быстро нашла ответы и на них. Так с горем пополам и сдала». Беспроводные наушники. СС0

Второкурсница Кристина решила попробовать другой, более скрытый гаджет — микронаушник. Его вставляют внутрь ушного канала и вытаскивают с помощью магнитной палочки или лески.

Однако у способа есть ряд недостатков, о которых Кристина рассказала редакции:

«Первый мой микронаушник был магнитным и очень неприятно шуршал в ухе. Я от него отказалась и взяла тот, что на леске. Пошла на экзамен. Удачно списала, удачно ответила. Думала — все, отстрелялась. А преподаватель вдруг спрашивает: «Назови мне грибы - базидиомицеты». А я ведь ничего не знаю без наушника! Преподавательница оставила меня сидеть вспоминать. Я провела в аудитории еще час, так и не вспомнив то, что нужно. По итогу надо мной сжалились и отпустили. Вывод: на экзамен лучше ходить без наушников - стресса меньше».

Наушники. СС0

Прямо под рукой

Если хочешь хорошо спрятать шпаргалку, то держи ее на видном месте, уверена Таня. Так ее одногруппница загрузила подсказки сразу в умные часы.

«Записала все ответы в Word документе и скачала его себе на часы. Потом спокойно открыла на экзамене и успешно сдала», — рассказывает студентка.

По мнению Тани, это один из самых безопасных способов незаметно списать. Ведь часы находятся всегда перед глазами. А если нависла угроза разоблачения, то документ можно всегда переключить на циферблат.

Apple Watch. unsplash.com.

Подставить плечо

Нестареющей классикой остаются шпаргалки, написанные от руки.

«В основном ими пользуются первокурсники, — рассказывает Лариса. - Они пихают бумажки в носки или прячут их в туалетах и коридорах».

Однако не обязательно писать подсказки именно на бумаге. Например, Марина буквально воспользовалась дружеским плечом — написала шпаргалку на плече сидящей впереди одногруппницы. «Я решила, что писать на своей ладони слишком подозрительно. Одногруппница разрешила», — рассказывает студентка.

Креативные шпаргалки. trinixy.ru

Также многие девушки во время летней сессии пишут шпаргалки прямо на ногах и прячут их под юбкой.

Но несмотря на оригинальные способы списывания, наши герои сходятся в одном: лучший способ сдать экзамен — это заранее подготовиться к нему и выучить все ответы. Так вы будете меньше переживать, что вас поймают за списыванием. А еще сможете без проблем ответить на дополнительные вопросы преподавателя и не сидеть час в аудитории.

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