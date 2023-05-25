Минпросвещения предложило вернуть уроки труда в школы

В школах хотят ввести уроки труда. Сейчас вместо этого предмета детям преподают технологию, сообщает РБК.

Минпросвещения прорабатывает вопрос о возвращении в школы уроков труда. Министр Сергей Кравцов заявил, что это даст возможность детям проявить себя и сделать что-то своими руками.

"У нас есть урок технологии в дополнение к уроку цифровой технологии. А когда, скажем, будет урок труда и технологии, где мы дадим возможность молодым ребятам проявить себя, сделать что-то руками своими, то это очень важно", — сказал он.

Сейчас школьникам преподают урок технологии, который не предполагает разделение на группы по гендерному признаку и учит детей общим принципам.

Однако в издательстве "Просвещение", где выпускают школьные учебники, уверены, что деление по принципу "мальчикам — табуретки, девочкам — фартуки" ограничивает детей в познании мира технологий.

По их словам, урок труда не охватывает сразу несколько сфер. Например, сельское хозяйство или робототехника.

Ранее в Минпросещения рассказали, когда заканчиваются уроки в школах и начинаются летние каникулы в 2023 году.