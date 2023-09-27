Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году

Баллы, в сравнении с нынешним годом, не поменяются. Прежде их повысили сразу по нескольким предметам, например: литература, обществознание и информатика.
Чтобы поступить в ВУЗ в 2024 году необходимо набрать такие минимальные баллы:
- 40 по русскому языку;
- 39 по математике;
- 39 по физике;
- 45 по обществознанию;
- 35 по истории;
- 44 по информатике;
- 30 по иностранному языку;
- 40 по литературе;
- 39 по биологии;
- 40 по географии;
- 39 по химии.
Ранее мы писали о библиотеке нового поколения в Новоалтайске.