28 сентября
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Образование

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ в 2024 году

На портале правовой информации был опубликован документ, в котором указаны минимальные баллы ЕГЭ на 2024 год.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru

Баллы, в сравнении с нынешним годом, не поменяются. Прежде их повысили сразу по нескольким предметам, например: литература, обществознание и информатика.

Чтобы поступить в ВУЗ в 2024 году необходимо набрать такие минимальные баллы:

  • 40 по русскому языку;
  • 39 по математике;
  • 39 по физике;
  • 45 по обществознанию;
  • 35 по истории;
  • 44 по информатике;
  • 30 по иностранному языку;
  • 40 по литературе;
  • 39 по биологии;
  • 40 по географии;
  • 39 по химии.

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