Меньше учиться — больше работать. Какие изменения ждут студентов колледжей и вузов в 2024-2025 годах

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета. Большая часть из них касается сферы среднего специального и высшего образования. Altapress.ru рассказывает, какие важные изменения ждут учебные учреждения и вузы в ближайшее время.

Каждому по востребованности

В связи с кадровым дефицитом на рынке труда Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета и региональными органами исполнительной власти поручили составить прогноз наиболее востребованных профессиональных кадров в региональном и отраслевом разрезе.

Дополнительно Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством труда и социальной защиты должны сформировать список конкретных предприятий, которым необходимы сотрудники с высшим образованием. В будущем этот список будет представлен на единой платформе «Работа в России». Это первая в России платформа, созданная специально для заказчиков и абитуриентов.

Студент. Учеба. СС0

Целевое по-новому

Эти изменения должны повысить объем квоты приема на целевое обучение до 90%.

С 2024 года абитуриенты, желающие поступать по целевому набору, смогут подать заявление дистанционно. Предоставить нужные документы можно будет на суперсервисе (новый тип предоставления государственных электронных услуг — прим. ред.) "Поступление в вуз онлайн". Также выпускники школ смогут заключить договор с работодателем в электронном виде на платформе «Работа в России».

Как упоминалось выше, на сайте абитуриенты смогут выбрать уже из готового списка работодателя, с которым в будущем захотят подписать документы. Дополнительно на платформе будет указано:

в каких вузах и на каких специальностях можно отучиться;

какие меры поддержки окажет заказчик;

какие требования заказчик предъявляет к отбору;

будет ли работодатель обращать внимание на успеваемость студента;

контакты заказчика.

Бизнес-школа. Образование. unsplash.com

Так процесс отбора станет открытым, а заключение договоров — более прозрачным. Кроме того студент сможет заключить договор уже после зачисления в вуз. Напоминаем, что сейчас выпускники школ находят заказчика самостоятельно и заключают договор еще до зачисления в учреждение.

Не только в вузах

Президент поручил Министерству просвещения расширить практику целевого обучения не только в вузах, но и в колледжах и техникумах. Особенно это востребовано для медицинских учебных заведений, которые подготавливают средний медицинский персонал.

В Алтайском крае такую практику уже начали постепенно внедрять. Впервые в регионе открыли целевое обучение в медицинские колледжи. Первый набор «целевиков» составил 156 человек, их зачислили в Барнаульский базовый медицинский колледж, Бийский и Рубцовский медицинский колледжи.

Первокурсники будут учиться на специальностях «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Для оплаты целевого обучения студентов из краевого бюджета дополнительно выделено 11,5 млн. рублей.

После окончания вуза специалистов со средним медицинским образованием трудоустроят в 47 подведомственных медицинских организаций, в том числе 17 центральных районных больниц.

Медицина. Больница. CC0

Больше практики

В последнее время на рынке труда обеспокоены тем, что у молодых кадров недостает практических знаний. Чтобы это исправить, президент поручил Министерству науки и высшего образования рассмотреть "возможность применения принципов дуальности при реализации образовательных программ высшего образования после второго года обучения".

Если простыми словами, то при таком подходе студенты будут изучать теорию в вузе, а практические знания приобретать уже на предприятии.

Также было предложено сократить сроки обучения по программам высшего образования для выпускников колледжей, если профиль в вузе совпадает с профилем уже полученного среднего профобразования. Например, если студент уже отучился на строительной специальности и поступил в университет на инженера-строителя, то выпустится он быстрее.

За счет этого выпускники вузов смогут скорее начинать работать и тем самым сокращать дефицит профессиональных кадров.

Студенты. СС0.

Дополнительно Правительству РФ поручили наладить взаимодействие образовательных организаций с центрами «Мой бизнес» и региональными центрами компетенций. Тем самым студенты смогут получить предпринимательские компетенции и обучиться методам бережливого производства.

Все изменения должны быть внесены в законодательство до 25 декабря 2023 года.

Каков рейтинг, столько и мест

Что касается бюджетных мест, то было предложено формировать контрольные цифры приема в соответствии с национальными рейтингами колледжей, техникумов и вузов. Правительство должно предусмотреть этот учет до 1 июля 2024 года.

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что этот список будет опубликован в декабре 2023 года.