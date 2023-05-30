Лето пролетит быстрее, чем вы думаете

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина поздравляет всех деток и их родителей с праздником День защиты детей и приглашает детей от 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участником летних тренингов.

Праздничная акция

Школа скорочтения ко Дню защиты детей подготовила для своих будущих учеников розыгрыш! Всех записавшихся на бесплатное собеседование на 1 июня ждут памятные подарки, сувениры и сертификаты различного номинала на прохождение любых наших тренингов! Количество мест ограниченно.

Набор в летние группы в самом разгаре!

Летом большинство курсов проходят в формате ИНТЕНСИВ. Это означает, что посещение одного тренинга займёт не более 2-3 недель, и времени отдохнуть останется достаточно.

Кому это может быть полезным?

Дошкольникам для подготовки к школе и школьникам, для того чтобы новый учебный год был более качественным и продуктивным!

Какие тренинги можно посетить школьникам?

Пройдя курс «Скорочтение», дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с лёгкостью осилят список литературы на лето. Скорость чтения и уровень восприятия информации увеличиваются в несколько раз!

Курс «Развитие памяти» научит ребёнка быстро структурировать информацию с целью ее качественного запоминания. Приятым бонусом станет умение ребёнка за 15 минут подготовить доклад и публично его изложить.

Для других важно подтянуть математику. На нашем курсе «НеМентальной арифметики» дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.

Курс «Логическое мышление» научит выстраивать причинно-следственные связи, решать задачки олимпиадного уровня, повысит IQ.

На курсе «Каллиграфия» решим частую проблему современных школьников — некрасивый почерк, неаккуратное, «грязное» письмо.

Занятия в Школе скорочтения. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Какие тренинги можно посетить дошкольникам?

Курс «Алфавит» — за 10 занятий ребёнок выучит все 33 буквы по авторским картинкам-ассоциациям!

На курсе «Обучение» чтению ребёнок научится правильному слоговому чтению.

Курс «Техника чтения для неуверенно читающих детей», не понимающих смысла текста из-за ошибок при чтении.

На курсе «НЕментальная арифметика» ребёнок освоит устный счёт и будет понимать смысл арифметических действий.

«Каллиграфия для дошкольников» — научим малыша правильно держать ручку, осанку, познакомим с прописными буквами и их соединениями.

Арсенал разнообразных курсов в Школе скорочтения и развития интеллекта настолько велик, что большинству родителей невольно хочется всё и сразу. Заблаговременное обращение к нашим специалистам для бесплатной диагностики позволит вам спланировать своё лето и попасть на нужный курс и в соответствующую группу.

Занятия в Школе скорочтения. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Мы набираем группы всего по 3-6 учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребёнка.

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись на бесплатную диагностику по тел. 57-16-06 или на сайте

http://barnaul.turboread.ru/courses

Актуальная информация в соцсетях:

https://vk.com/turboread_brn

https://t.me/turboread_brn_22

Пр. Комсомольский, 80в ул. Взлётная, 23