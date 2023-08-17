Сборы ребенка в школу, по данным Росстата, в 2022 году в среднем обошлись в 24,5 тыс. рублей. Некоторые категории семей смогут компенсировать часть затрат в 2023 году.

Линейка на День знаний в школе №53.

Получить меру поддержки от государства, в первую очередь, смогут многодетные семьи. Сумма зависит от того, в каком классе учится школьник.

Так, получит 7,5 тыс. рублей смогут первоклассники из многодетных семей - выплата единоразовая, передает amic.ru.

Учащиеся 2-11 классов из этой же категории семей могут получить 5 тыс. рублей - ежегодно.

Кроме того, по тысяче рублей могут получить малообеспеченные семьи, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум.

Официально эта выплата предназначена на "школьные нужды", а не на подготовку к школе - ее получают уже после начала учебного года.

Многодетные семьи тоже могут рассчитывать на эту выплату - тогда среднедушевой доход не должен быть больше двух прожиточных минимумов.

Подать заявление, чтобы получить материальную поддержку на подготовку в школе, можно на Госуслугах или в соцзащите по месту жительства.

Наука, образование. CC0

Выплатят ли по 10 тыс. рублей всем школьникам в 2023 году?

Официальных заявлений власти России не делали. В Госдуме уже не единожды поднимали вопрос, чтобы сделать подобные выплаты на постоянной основе, но пока все остается на уровне предложений.

Напомним, в 2020 и 2021 году школьники получали по 10 тыс. рублей на подготовку к учебному году - такое распоряжение дал Владимир Путин в качестве поддержки в период пандемии.

Кроме того, в Госдуме идет речь о выплате в 21 тыс. рублей на подготовку к школе.

Законопроект находится на рассмотрении уже довольно долго, его вряд ли примут к началу учебного года в 2023 году.

Ранее стало известно, что Госдума введет квоту для школьников-иностранцев.