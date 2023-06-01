Капитальный ремонт рубцовской гимназии № 8 идет по графику

Депутаты фракции «Единая Россия» в Рубцовском городском Совете депутатов проверили ход ремонтных работ в гимназии № 8, начатых весной. Это самый большой объект федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в Алтайском крае в 2023 году. Она реализуется по инициативе «Единой России».

На капитальный ремонт гимназии № 8 из федерального бюджета выделено более 84 млн рублей, еще 35 млн рублей — из краевого бюджета. Работы выполняет ООО «Топчихинское строительно-монтажное предприятие».

В середине апреля в гимназии с проверкой побывал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко. На тот момент было выполнено около 10% работ.

Рубцовская гимназия среди объектов этого года самая большая. За ремонтом ведется очень жесткий контроль. Если мы 1 сентября по каким-либо причинам в школу ребятишек не заведем, будет персональная ответственность. От себя лично, от имени губернатора и всех рубцовчан прошу не подвести нас, — обратился тогда к подрядчику Александр Романенко.

В мае на объекте побывали рубцовские депутаты-единороссы Сергей Черноиванов, Надежда Сазонова, Владимир Ремель. Они сообщили, что завершен демонтаж всех конструкций, подлежащих замене, завершается ремонт кровли, залиты бетонные полы. Ремонт идет на всех трех этажах здания. В городском управлении образования говорят, что отставания от графика нет.

Ремонт выполняется активно, рабочих на объекте достаточно, контрольные точки по срокам и объему работ соблюдаются. Мы продолжим контролировать ход работ, — сказал по итогам проверки председатель Рубцовского городского Совета депутатов Сергей Черноиванов.