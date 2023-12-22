«К нам на золотых машинах не приезжают». Директор барнаульской частной школы развеяла популярные мифы

Справка
"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
Директор барнаульской классической школы Анна Паутова дала большое видеоинтервью проекту "Образ будущего". В частности, она рассказала, почему у Барнаула есть все шансы привлечь в город молодежь из других регионов.
"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter