ИГН АлтГУ ведет набор слушателей на программы дополнительного профессионального образования в области психологии с актуальными на сегодняшний день компетенциями

Центр непрерывного образования Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета приглашает психологов, медицинских психологов соматических, неврологических и психиатрических клиник, психологов центров социального обслуживания населения, студентов психологических специальностей, помогающих практикам и всех, кто интересуется вопросами клинико-психологической реабилитации повысить свою квалификацию в рамках практикоориентированных программ трех направлений.

Практикующие медицинские психологии «Клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья», сотрудники кафедры клинической психологии Института гуманитарных наук АлтГУ, квалифицированные специалисты в области клинико-психологической реабилитации, клинической психологии в рамках курса «Клинико-психологическая реабилитация в соматической и неврологической клинике» помогут освоить данное направление с помощью 3 модулей:

Теоретико-методологические основания и нормативно-правовое регулирование деятельности медицинского психолога в реабилитации Клинико-психологическая реабилитация в неврологической и соматической клиниках Методы диагностики и психологического вмешательства в медицинской реабилитации

Данная программа курса повышения квалификации рассчитана на 144 часа. По окончании обучения слушателям вручаются удостоверение установленного государственного образца АлтГУ о повышении квалификации.

Еще одно направление обучения — программа «Основы схема-терапии», которая адресована психологам, медицинским психологам, врачам-психотерапевтам, врачам-психиатрам, студентам психологических специальностей, помогающим практикам и всем, кто интересуется вопросами психотерапии.

Схема-терапия — это высокоэффективное, структурированное и динамично развивающееся направление психотерапии.

Схема-терапия — это метод психотерапии, разработанный для людей, страдающих затяжными эмоциональными нарушениями, личностными расстройствами, а также имеющих хронические психологические проблемы, повторяющиеся в разных сферах и периоды жизни

Преподавателями курса являются сотрудники института гуманитарных наук АлтГУ, квалифицированные специалисты в области практической психотерапии, клинической психологии.

Программа рассчитана на 36 часов. По окончании обучения слушателям будут вручены удостоверения АлтГУ о повышении квалификации.

Специалистов, работающих с различным спектром психических расстройств и психологических проблем, а также практикующих психологов, студентов психологических специальностей и всех, кто интересуется вопросами психотерапии приглашают на программу профессиональной переподготовки «Когнитивно-поведенческая психотерапия», которая направлена на получение слушателями теоретических и практических знаний об основных принципах, методах и техниках когнитивно-поведенческой психотерапии и формированию навыков их применения.

Современный формат обучения: для комфортного и качественного освоения программы слушателям будут организованы очные практикумы с возможностью отработки техник в парах и тройках. Предусмотрена возможность применения знаний, умений и навыков КПТ-терапевта сразу же с начала обучения.

Преподавателями курса являются сотрудники института гуманитарных наук АлтГУ, квалифицированные специалисты в области практической психотерапии, клинической психологии.

Программа рассчитана на 256 часов. По окончании обучения слушателям вручаются дипломы АлтГУ о профессиональной переподготовке.

Так же напоминаем, что сейчас в рамках проекта «Содействие занятости «Демография» вы можете пройти обучение в Алтайском государственном университете за счет средств федерального бюджета по следующим программам:

Делопроизводство 72часа

Диспетчер call-центра

Менеджер по персоналу и специалист/инспектор по кадрам

Основы дизайна интерьера

Основы ландшафтного дизайна

https://ign.asu.ru/dpo/

ttps://ign.asu.ru

https://dpo.asu.ru/demography/