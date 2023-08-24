Губернатор Томенко назвал учителей гордостью Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с учителями на краевой педконференции. Он подчеркнул, что всегда готов прислушиваться к мнению педагогов и рассказал, что финансирование системы образования в крае за последние пять лет выросло вдвое.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул достижения системы образования Алтайского края и выразил благодарность педагогам. Он отметил, что всегда с интересом прислушивается к мнению учителей.

«Я эти встречи очень ценю. Всегда есть дополнительная информация, обратная связь о том, что происходит в отрасли, как настроение у педагогов, как настроение у учеников и их родителей. А самое главное — что сегодня делается не так, чему недостаточно уделяется внимание. Постоянный диалог с точки зрения поиска того, что мы можем сделать лучше, чтобы система образования развивалась, а вместе с этим и весь наш край. Это фундамент, это основа, это сомнений не вызывает».

Глава региона осмотрел выставку образовательных проектов, а затем о своей работе ему рассказали лауреаты губернаторской премии имени С.П. Титова, участники программы «Земский учитель» и других педагогических объединений.

Они рассказали о патриотическом воспитании школьников, о подготовке молодых учителей, наставничестве. В ходе беседы педагоги попросили губернатора поддержать на краевом уровне программу «Земский учитель», чтобы усилить работу по привлечению педагогических кадров в сельские школы.

Губернатор пообещал рассмотреть возможность выделения финансирования на дополнительную поддержку учителей.

«Мы объемы финансирования увеличили значительно. В 2018 году на всю сферу образования направляли около 28 млрд, в 2022 году - больше 56 млрд рублей. Мы удвоили объемы средств, которые направляются на поддержание, функционирование и развитие сферы образования Алтайского края. Всего мы тратим примерно 200 млрд рублей. Каждый четвертый рубль идет на систему образования, это очень хорошо. Это еще раз характеризует важность отрасли»

Глава региона отметил, что в крае ведется активная работа по строительству и ремонту школ, их материальному оснащению.

За последние годы в Алтайском крае построили 10 новых школ, ещё 444 школы за этот период были капитально отремонтированы. Также большое внимание уделяется поддержке педагогов. Средняя зарплата в сфере образования выросла в 2 раза.

Ранее губернатор Томенко встретился с пенсионерами и обсудил меры их поддержки.