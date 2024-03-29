Это ЕГЭ или полет на самолете? Зачем барнаульские родители сдавали госэкзамен и почему им было страшно

На один день 27 марта родители барнаульских 11-классников поменялись со своими детьми местами и пришли писать ЕГЭ. В гимназии №22 воссоздали все условия для всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Что испугало участников экзамена, и какие ошибки могут совершить как дети, так и взрослые — в нашем репортаже.

Главное — порог пройти!

В конце марта еще длятся школьные каникулы, но коридоры гимназии №22 заполнены людьми. Родители выпускников пришли писать пробный ЕГЭ по истории, чтобы почувствовать на себе, как проходит самый главный в году экзамен.

Почти все из участников сдают пробный ЕГЭ впервые и не скрывают, что нервничают. Некоторые честно признаются: к экзамену не готовились, потому что выучить такой большой объем информации сложно. Но и шпаргалки делать не стали — надеются на школьные знания.

«Половину бы заданий решить, порог пройти и уже хорошо!» - смеется Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ и отец ученицы 11 класса.

«Историю со школы не любил, хотя у меня была пятерка по ней. Но этот предмет очень тяжелый из-за большого числа дат и связанных с ними событий. Что касается самого ЕГЭ, то с ним я хорошо знаком, ведь в студенческие годы участвовал в его обработке», - рассказывает он.

Напряженная обстановка

На пробном экзамене организаторам важно было не проверить знания сдающих, а познакомить их с самой процедурой ЕГЭ. Акция должна была помочь родителям лучше понять своих детей и развеять их волнения.

«Родители лично пройдут все этапы, которые предстоят их детям, увидят, какие могут быть задания, и как идет экзамен. Так они смогут успокоиться и настроить детей на лучшее», - считает руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Мама выпускницы Ольга Перерядова отдаленно знакома с ЕГЭ. В год ее выпуска проходила его апробация, и наша собеседница сдавала помимо обычного экзамена еще и тестирование. Но, по ее воспоминаниям, такого напряжения, как сейчас, она не чувствовала:

«Мы просто пришли, сели и написали, без камер и металлоискателей. Сейчас же все намного строже, и усиленный контроль только нагнетает обстановку. Но надеюсь, что когда я сама пройду через современный экзамен, то мне станет легче, и я смогу психологически подготовить свою дочь», - отмечает Ольга.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» Анна Зайкова

Все по-настоящему, но легче

Организаторы акции постарались воссоздать условия, максимально приближенные к реальным. Учителя построили родителей на линейку и сказали несколько слов напутствия перед предстоящим экзаменом. Затем проверили через металлоискатель и попросили сдать телефоны — ведь с собой у сдающих должны быть только паспорт и черная гелиевая ручка. И только потом участников ЕГЭ проводили в аудиторию и провели инструктаж по заполнению бланков.

Конечно, для родителей сделали небольшие исключения. Экзамен длился не четыре часа, а всего 40 минут, и заданий в КИМе было гораздо меньше, чем в настоящем — девять.

Все вопросы были из реальных вариантов ЕГЭ. Сдающих проверяли на знания дат, просили опознать памятники архитектуры по фото и назвать правителей, опираясь только на изображение медали. Также были вопросы по современной истории, в том числе о специальной военной операции.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» Анна Зайкова

«Как оказалось, ничего страшного в ЕГЭ нет. Большая часть заданий показалась мне не слишком сложной и касалась общеизвестных фактов, - рассказывает родитель выпускницы Сергей Залогин. - Гораздо важнее было познакомиться с самой процедурой экзамена и понять, насколько она волнительна для ребенка. Ведь даже если выпускник знает ответы на вопросы, он может растеряться и все забыть».

Несмотря на появившееся было волнение, экзамен для большинства родителей прошел спокойно.

«Процедура ЕГЭ похожа на путешествие на самолете: так же нужно пройти регистрацию, затем досмотр, сесть в зале ожидания и дождаться приглашения на борт. А дальше лететь!» - сравнивает Сергей.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» Анна Зайкова

Ошибаются все

Родители отметили, что большинство ошибок выпускники совершают не из-за отсутствия знаний, а из-за невнимательности. Дети могут недостаточно хорошо прочесть задания, неправильно заполнить бланк или неудачно распределить время и по итогу не успеть что-то выполнить.

«Скажу честно: я тоже совершил похожую ошибку. - рассказывает заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. - Вот задание: есть медаль, выпущенная в честь юбилея запуска первого искусственного спутника Земли. Вопрос к ней: «Какой генеральный секретарь ЦК КПСС был во время события, изображенного на картинке»? Я, недолго думая, пишу: «Никита Сергеевич Хрущев». Но не посмотрел, что медаль была выпущена к 15-летию этого события, и Хрущев уже давно не был секретарем! Так что внимательность и правильное понимание вопроса — залог успеха».

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