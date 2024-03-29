30 марта
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Образование

Это ЕГЭ или полет на самолете? Зачем барнаульские родители сдавали госэкзамен и почему им было страшно

На один день 27 марта родители барнаульских 11-классников поменялись со своими детьми местами и пришли писать ЕГЭ. В гимназии №22 воссоздали все условия для всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Что испугало участников экзамена, и какие ошибки могут совершить как дети, так и взрослые — в нашем репортаже.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Анна Зайкова

Главное — порог пройти!

В конце марта еще длятся школьные каникулы, но коридоры гимназии №22 заполнены людьми. Родители выпускников пришли писать пробный ЕГЭ по истории, чтобы почувствовать на себе, как проходит самый главный в году экзамен.

Почти все из участников сдают пробный ЕГЭ впервые и не скрывают, что нервничают. Некоторые честно признаются: к экзамену не готовились, потому что выучить такой большой объем информации сложно. Но и шпаргалки делать не стали — надеются на школьные знания.

«Половину бы заданий решить, порог пройти и уже хорошо!» - смеется Роман Ракитин, директор колледжа АлтГУ и отец ученицы 11 класса.

«Историю со школы не любил, хотя у меня была пятерка по ней. Но этот предмет очень тяжелый из-за большого числа дат и связанных с ними событий. Что касается самого ЕГЭ, то с ним я хорошо знаком, ведь в студенческие годы участвовал в его обработке», - рассказывает он.

Напряженная обстановка

На пробном экзамене организаторам важно было не проверить знания сдающих, а познакомить их с самой процедурой ЕГЭ. Акция должна была помочь родителям лучше понять своих детей и развеять их волнения.

«Родители лично пройдут все этапы, которые предстоят их детям, увидят, какие могут быть задания, и как идет экзамен. Так они смогут успокоиться и настроить детей на лучшее», - считает руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Мама выпускницы Ольга Перерядова отдаленно знакома с ЕГЭ. В год ее выпуска проходила его апробация, и наша собеседница сдавала помимо обычного экзамена еще и тестирование. Но, по ее воспоминаниям, такого напряжения, как сейчас, она не чувствовала:

«Мы просто пришли, сели и написали, без камер и металлоискателей. Сейчас же все намного строже, и усиленный контроль только нагнетает обстановку. Но надеюсь, что когда я сама пройду через современный экзамен, то мне станет легче, и я смогу психологически подготовить свою дочь», - отмечает Ольга.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Анна Зайкова

Все по-настоящему, но легче

Организаторы акции постарались воссоздать условия, максимально приближенные к реальным. Учителя построили родителей на линейку и сказали несколько слов напутствия перед предстоящим экзаменом. Затем проверили через металлоискатель и попросили сдать телефоны — ведь с собой у сдающих должны быть только паспорт и черная гелиевая ручка. И только потом участников ЕГЭ проводили в аудиторию и провели инструктаж по заполнению бланков.

Конечно, для родителей сделали небольшие исключения. Экзамен длился не четыре часа, а всего 40 минут, и заданий в КИМе было гораздо меньше, чем в настоящем — девять.

Все вопросы были из реальных вариантов ЕГЭ. Сдающих проверяли на знания дат, просили опознать памятники архитектуры по фото и назвать правителей, опираясь только на изображение медали. Также были вопросы по современной истории, в том числе о специальной военной операции.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Анна Зайкова

«Как оказалось, ничего страшного в ЕГЭ нет. Большая часть заданий показалась мне не слишком сложной и касалась общеизвестных фактов, - рассказывает родитель выпускницы Сергей Залогин. - Гораздо важнее было познакомиться с самой процедурой экзамена и понять, насколько она волнительна для ребенка. Ведь даже если выпускник знает ответы на вопросы, он может растеряться и все забыть».

Несмотря на появившееся было волнение, экзамен для большинства родителей прошел спокойно.

«Процедура ЕГЭ похожа на путешествие на самолете: так же нужно пройти регистрацию, затем досмотр, сесть в зале ожидания и дождаться приглашения на борт. А дальше лететь!» - сравнивает Сергей.

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»
Анна Зайкова

Ошибаются все

Родители отметили, что большинство ошибок выпускники совершают не из-за отсутствия знаний, а из-за невнимательности. Дети могут недостаточно хорошо прочесть задания, неправильно заполнить бланк или неудачно распределить время и по итогу не успеть что-то выполнить.

«Скажу честно: я тоже совершил похожую ошибку. - рассказывает заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. - Вот задание: есть медаль, выпущенная в честь юбилея запуска первого искусственного спутника Земли. Вопрос к ней: «Какой генеральный секретарь ЦК КПСС был во время события, изображенного на картинке»? Я, недолго думая, пишу: «Никита Сергеевич Хрущев». Но не посмотрел, что медаль была выпущена к 15-летию этого события, и Хрущев уже давно не был секретарем! Так что внимательность и правильное понимание вопроса — залог успеха».

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