Барнаульские школьники смогут бесплатно посетить консультацию ЕГЭ по обществознанию

Во вторник, 6 февраля, консультацию проведет Валентина Артюхина, доцент кафедры психологии и социологии управления алтайского филиала РАНХиГС, кандидат социологических наук.
Школьники смогут узнать о спросе и предложении: как работает рынок и рыночный механизм, что такое рыночная цена, факторы спроса и предложения.
Также Валентина Артюхина расскажет, на что обратить внимание при решении 21-го задания в ЕГЭ.
Консультация пройдет в дистанционном формате. Для участия нужно зарегистрировать здесь. А подключить к консультации нужно будет по ссылке.
Начало в 15:00.
Ранее сообщалось, что для барнаульских школьников проведут бесплатную консультацию по подготовке к ЕГЭ по литературе.
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