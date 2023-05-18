Алтайский институт культуры ведет набор детей 7-12 лет для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства: «Академическое пение» «Народное пение», «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара), «Декоративно-прикладное творчество, «Дизайн», «Хореографическое творчество».

Алтайский государственный институт культуры ведет набор детей для обучения по программам в области искусства.

Обучение детей хореографии, игре на музыкальных инструментах, пению и рисованию будут проводить ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные руководители известных художественных коллективов Алтайского края.

Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств.

Подать документы для участия в конкурсе можно с 15 апреля до 29 мая 2023 г. в приемную комиссию института по адресу: ул. Юрина, 277 (каб. 318). Обучение учащихся проводится на бесплатной и платной основе. Время приема документов: понедельник–пятница с 9.00–17.00 ч. Проведение индивидуального отбора детей — 29, 30, 31 мая 2023 г. Телефон: 8-913-221-96-26 Сайт: www.agik22.ru, раздел «Образование» — «Детская школа искусств».

Направления обучения

«Хоровое пение» (академическое) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет) Руководитель программы – А.В. Безматерных, преподаватель АГИК

(академическое) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет) Руководитель программы – А.В. Безматерных, преподаватель АГИК «Музыкальный фольклор» (народное пение) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7– 9 лет). Руководитель программы – О.С. Щербакова, кандидат педагогических наук, доцент АГИК

(народное пение) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7– 9 лет). Руководитель программы – О.С. Щербакова, кандидат педагогических наук, доцент АГИК «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара) со сроком обучения 5 и 8 лет (принимаются дети 7-12 лет). Руководитель программы – Т.С. Скоморохова, доцент АГИК

(домра, баян, аккордеон, гитара) со сроком обучения 5 и 8 лет (принимаются дети 7-12 лет). Руководитель программы – Т.С. Скоморохова, доцент АГИК «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет). А.Р. Санчес Бускато, художественный руководитель Образцового художественного коллектива «Хорошки»

со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет). А.Р. Санчес Бускато, художественный руководитель Образцового художественного коллектива «Хорошки» «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12лет). Руководитель программы – А.А. Шокорова, преподаватель ДШИ, член Союза художников

со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12лет). Руководитель программы – А.А. Шокорова, преподаватель ДШИ, член Союза художников «Дизайн» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12 лет). Руководитель программы – А.В. Щетинская, преподаватель ДШИ АГИК.

Обучение учащихся проводится на бюджетной основе (бесплатно) в соответствии с планом набора.