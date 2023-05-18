Алтайский государственный институт культуры ведет набор детей для обучения по программам в области искусства.

Обучение детей хореографии, игре на музыкальных инструментах, пению и рисованию будут проводить ведущие преподаватели, доценты и профессора Алтайского государственного института культуры, заслуженные руководители известных художественных коллективов Алтайского края.
Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, с целью выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения образовательных программ в области искусств.
Подать документы для участия в конкурсе можно с 15 апреля до 29 мая 2023 г. в приемную комиссию института по адресу: ул. Юрина, 277 (каб. 318). Обучение учащихся проводится на бесплатной и платной основе.
Время приема документов: понедельник–пятница с 9.00–17.00 ч.
Проведение индивидуального отбора детей — 29, 30, 31 мая 2023 г.
Телефон: 8-913-221-96-26
Сайт: www.agik22.ru, раздел «Образование» — «Детская школа искусств».
Направления обучения
- «Хоровое пение» (академическое) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет) Руководитель программы – А.В. Безматерных, преподаватель АГИК
- «Музыкальный фольклор» (народное пение) со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7– 9 лет). Руководитель программы – О.С. Щербакова, кандидат педагогических наук, доцент АГИК
- «Народные инструменты» (домра, баян, аккордеон, гитара) со сроком обучения 5 и 8 лет (принимаются дети 7-12 лет). Руководитель программы – Т.С. Скоморохова, доцент АГИК
- «Хореографическое творчество» со сроком обучения 8 лет (принимаются дети 7 – 9 лет). А.Р. Санчес Бускато, художественный руководитель Образцового художественного коллектива «Хорошки»
- «Декоративно-прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12лет). Руководитель программы – А.А. Шокорова, преподаватель ДШИ, член Союза художников
- «Дизайн» со сроком обучения 5 лет (принимаются дети 10-12 лет). Руководитель программы – А.В. Щетинская, преподаватель ДШИ АГИК.
Обучение учащихся проводится на бюджетной основе (бесплатно) в соответствии с планом набора.
Для справки: Алтайский государственный институт культуры на протяжении 40 лет готовит специалистов в области культуры и искусства. Это современный, динамично развивающийся вуз, в котором классические традиции высшей школы сочетаются с новейшими образовательными технологиями. Институт осуществляет многоуровневую подготовку высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, по программам дополнительного образования детей и взрослых; дополнительного профессионального образования. С 2015 года осуществляется набор детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства.