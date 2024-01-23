Алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы

Географ по образованию и по совместительству депутат Алтайского Заксобрания, 23-летний Александр Волобуев устроился в школу №10 в начале ноября 2023 года, а уволился 26 декабря. Об этом пишет "КП-Барнаул".

За два неполных месяца он получил 32 832 рубля.

Александр рассказал, что впечатления остались только положительные. Были и тяжелые моменты, однако молодой депутат связывает это с малым опытом.

При этом в школе он мог остаться, но изначально его брали в качестве подменного учителя. Устраиваться в другую школу Александр не планирует.

Политик отмечает, что ему было интересно узнать точку зрения школьников по каким-либо вопросам.

Этот эксперимент осветил проблемы в образовании, и теперь Александр будет работать над важными вопросами.

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