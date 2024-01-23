Алтайский депутат уволился из школы после двух месяцев работы

За два неполных месяца он получил 32 832 рубля.
Александр рассказал, что впечатления остались только положительные. Были и тяжелые моменты, однако молодой депутат связывает это с малым опытом.
При этом в школе он мог остаться, но изначально его брали в качестве подменного учителя. Устраиваться в другую школу Александр не планирует.
Политик отмечает, что ему было интересно узнать точку зрения школьников по каким-либо вопросам.
Этот эксперимент осветил проблемы в образовании, и теперь Александр будет работать над важными вопросами.
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