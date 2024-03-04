5 марта
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Образование

Алтайских школьников приглашают на открытый онлайн-урок по кибербезопасности

Алтайских школьников приглашают на всероссийский открытый онлайн-урок о технологиях и профессиях будущего «Кибербезопасность», в рамках которого можно узнать о самых современных способах защиты от киберугроз и ИТ-профессиях будущего. Мероприятие рассчитано на учащихся средней школы, учителей, родителей и поднимает ключевые темы цифровой гигиены и профориентации в современной ИТ-отрасли.

Школьники изучают материалы на ноутбуке.
Школьники изучают материалы на ноутбуке.
Фото: freepik, автор pressfoto.

Онлайн-урок «Кибербезопасность» предназначен для самостоятельного или семейного просмотра, а также для организации тематического урока в школах — педагоги смогут использовать видео в качестве методического материала для подготовки профориентационных занятий.

Зрители узнают, как сделать пребывание в сети безопасным; какие современные способы защиты информации сегодня используются в крупных компаниях; познакомятся с востребованными профессиями внутри ИТ-отрасли; выяснят, появление каких новых профессий в сфере ИТ стоит ожидать в ближайшем будущем, и куда пойти учиться, чтобы стать востребованным специалистом. Аудиторию ждет детальное знакомство с одним из крупнейших работодателей страны: специальные корреспонденты проекта побывали в офисе «МТС Диджитал» в Москве, и выяснили как организован рабочий процесс в цифровой экосистеме МТС, над какими проектами работают сотрудники, как попасть на стажировку в компанию и какие качества и навыки станут определяющими при трудоустройстве.

Урок сопровождают тематические тесты-викторины, разработанные для закрепления полученного материала. Самые внимательные зрители получит ценные призы — сертификаты Ozon на покупку товаров для учебы и досуга.

Видео доступено к просмотру для всех желающих на профориентационной онлайн-платформе «Лифт в будущее» и в сообществе платформы в социальной сети Вконтакте.

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