Вкусно проводить и сытно встретить. Какой стол накрыть на Новый год 2024

Символ 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон. Он приносит власть, удачу и успех. Что нужно поставить на новогодний стол, а какие блюда лучше не есть вовсе, расскажет altapress.ru .

Что обязательно нужно приготовить

Рыба и морепродукты — они считаются любимыми лакомствами мифического животного. Но, как настоящий хищник, Дракон порадуется и хорошо приготовленному мясу: говядине, свинине или индейке.

Подать к столу свежие фрукты, особенно апельсины — они олицетворяют изобилие. Восемь мандаринов, выложенные кругом или восьмиугольником на блюде, считаются символом бесконечности всех благ.

На десерт можно подавать блюда по новому рецепту – Дракон не чужд экспериментам.

Также нужно приготовить рис — он символизирует изобилие и богатство.

Обязательное условие для всех блюд — пряности. Если их не будет, огнедышащий Дракон просто не почувствует вкуса.

Пирог с мясом. unsplash.com

Что нельзя есть в Новый год

Блюда из кролика и зайца — считается, что Дракону будет неприятно увидеть на столе животное, которое, согласно легенде, он спас.

Блюда из курицы — для символа года это слишком простая еда.

Консервы и полуфабрикаты — лучше заменить их на свежую натуральную еду. Сюда же относятся копченые колбасы, выпечка со сгущенкой и цукатами.

Украшения новогоднего стола. СС0.

Украшения для стола

Счастливыми цветами 2024 года по восточному календарю считают:

Золотой;

Серебряный;

Белый и все его оттенки (молочный, кремовый);

Серый (как теплый, так и холодный оттенок);

Алый и его оттенки;

Шоколадный.

В такой гамме можно подобрать скатерти, салфетки и другой декор праздничного стола.

Также нужно обязательно поставить на него зажженные свечи, ведь огонь — это главная ассоциация с Драконом.