Сочельник 2024. Милые поздравления в прозе, стихах и смс — подборка altapress.ru

Желаю, чтобы восхождение Вифлеемской звезды и рождение Христа принесло в вашу жизнь все самое доброе, светлое и теплое. Чтобы Ангел-хранитель всегда подсказывал верный путь, уберегал от грусти, печалей и невзгод. А дом ваш пусть всегда будет полной чашей, наполненной уютом, добром и спокойствием. С Рождеством Христовым!

Желаю, чтобы этот особенный день накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.