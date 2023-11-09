С огоньком, но безопасно. Как украсить дом к Новому году без последствий

Елка
При покупке живой ели нужно убедиться в ее свежести, чтобы хвоя не осыпалась на пол и не создавала пожароопасность.
Чтобы дерево не засыхало как можно дольше, достаточно срезать несколько сантиметров ствола и поставьте его в емкость с мокрым песком или специальную подставку с водой. Установить елку желательно подальше от отопительных приборов.
Искусственная елка должна быть сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика: пометку о материале дерева можно найти на упаковке.
Гирлянды
При покупке гирлянды стоит обратить внимание на модели с последовательным включением лампочек. Ее напряжение не должно превышать 12 В, мощность — не более 25 Вт.
Старую гирлянду, перед тем как вешать на елку, нужно проверить на исправность: провода не должны нагреваться, патроны оставаться целыми, а все лампочки — гореть.
Игрушки
Бумажные елочные украшения бывают очень красивыми, но наряжать ими елку не стоит в целях безопасности.
Но можно найти альтернативу и купить украшения, которые прошли специальную обработку, затрудняющую возгорание.
Пиротехника
Бенгальским огням не место в замкнутом пространстве. Искорки от них разлетаются по квартире и могут прожечь любой элемент интерьера. Они могут вспыхнуть не сразу и тлеть долго, поэтому ради собственной безопасности лучше пользоваться огнями на улице.