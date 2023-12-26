Психолог рассказала, когда детям можно рассказывать правду про Деда Мороза

Психолог объяснила, что рассказывать ребенку о том, что Дед Мороз — вымышленный персонаж, нужно не раньше 6-9 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что все дети индивидуальны, и некоторые готовы принять правду только в более зрелом возрасте.

Верить в Деда Мороза — нормальная фаза детского развития. Это помогает детям развивать воображение и креативность. А также верить в новогоднее волшебство.

Часто дети догадываются сами, что это просто сказка. Однако подходящий возраст, чтобы рассказать ребенку о вымышленном персонаже — 6-9 лет. При этом говорить с ребенком стоит очень мягко, чтобы не огорошить его новостью.

Скажите ребенку, что Дед Мороз является символом праздника. Объясните, что его нет в реальности, но воображение помогает нам мечтать.

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