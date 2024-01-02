Деревянный или лесной? Какой дракон на самом деле является символом 2024 года

Большинство российских СМИ все уши прожужжали тем, что 10 февраля наступит год Зеленого Деревянного Дракона. Один читатель altapress.ru, однако, усомнился, что этот дракон действительно деревянный. Деревянный – это искусственный, сделанный человеком, что-то вроде мебели. А ведь все китайские драконы - существа, обладающие бурной энергией. Как-то не очень это ассоциируется с древесиной.

Вторая стихия

Определение дракона взялось из китайской теории стихий – иногда ее еще переводят как «теория элементов».

В ней каждый знак ассоциируется с одним из пяти элементов-стихий: золото (металл), дерево, вода, огонь и земля, рассказывает англоязычный сайт крупнейшей в Китае туристической компании China Highlights.

2024 году соответствует стихия «Дерево». Кажется, все логично: стихия – дерево, значит, и дракон деревянный. Но не все так просто.

Логика стихий

Стихию «дерево» переводят с английского слова wood. А у этого слова есть еще два значения: дерево (в смысле растение) и лес.

Китайский дракон. www.chinahighlights.com

По логике теории стихий-элементов дракон не сделан из этого элемента – он не земляной и не огненный. Он – ее или его покровитель, разумное существо, полное бурлящей энергии, оказывающее влияние на природу и человека.

Китайские ресурсы часто пишут, что стихия «дерево» олицетворяет жизненную силу и креативность. Разве можно такое сказать про древесину – умершее дерево?

Скорее – про дерево как растение, которое способно пробивать асфальт, расти на скалах и принимать на себя удары других стихий. Или даже про лес, который аккумулирует все эти свойства отдельных деревьев.

Китай. CC0

Символ перемен

Не случайно же году Древесного Дракона приписывают перемены, рост и тому подобное, сочетание стабильности, присущей дереву, и смелости этого мифического существа.

«Ожидается, что этот год будет отмечен значительными переменами, инновационными идеями и стремлением к мечте с непоколебимой решимостью», - пишет англоязычный индийский сайт «Будда и Карма».

Так что правильнее было бы называть дракона-2024 древесным (связанным с деревьями) или лесным (покровитель или дух леса). И воспринимать его с оптимизмом и надеждами на хорошие перемены, которых, собственно, и желает своим читателям редакция altapress.ru.

Ну и на всякий случай, напомним, что китайский Новый год приходится на 10 февраля 2024 года, празднуют его 15 дней, а завершится он 28 января 2025 года.

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