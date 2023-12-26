Барнаульцы заметили новогодних креативщиков

В Барнауле заметили автомобиль с привязанной сзади елкой. Об этом сообщает Barnaul 22 .

"Все свое вожу с собой", - так забавно прокомментировали автомобиль.

Отмечается, что нарядная елочка привязана к автомобилю и стоит прямо как дома.

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