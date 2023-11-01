1 ноября
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Новосибирские IT-специалисты разработали сигнализацию от налетов дронов и нейросеть для переговоров

Ученые создали "Геопейджер", который будет отслеживать перемещение дронов, и Dialogger для работы крупных компаний сообщает "КП-Новосибирск".

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Уже сейчас существует 3D-модель пространства над объектом в системе координат. В ней датчики обнаруживают движение, фиксируют полет в воздушном пространстве и передают информацию в систему.

Разработку испытали на Донбассе.

Также сибирские изобретатели создали нейросеть Dialogger, которая может прослушать телефонные разговоры, а также проанализировать речь, эмоции, распознать возраст по голосу.

Система может за 2-3 часа проанализировать более 10 тыс. минут переговоров - целый день работы кол-центра

Проект уже помог директору одной из фирм по продаже автомобилей повысить количество сделок.

Ранее британцы создали умные носки для людей с деменцией и слабоумием.

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