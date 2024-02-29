Эксперты объяснили, почему опасно полностью доверять нейросетям

Эту проблему называют overreliance — чрезмерное доверие или зависимость.
Так, если нейросеть попросить подобрать фильм на вечер, она предложит несуществующую картину. Однако в этом не будет ничего страшного. Но если ее попросить поставить диагноз, а он будет неверным — это уже представляет опасность.
В том, что искусственному интеллекту можно будет доверять на 100%, эксперты сомневаются.
Проблемой в недалеком будущем также может стать использование нейросетей злоумышленниками.
Ранее школьники научились списывать на уроках с помощью нейросетей.
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