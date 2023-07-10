11 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Популярная наука

Американские ученые доказали, что древние люди были каннибалами

Ученые из США нашли доказательства того, что среди древних людей существовал каннибализм, сообщает "Лайф".

Пещера.
Пещера.
Открытые источники в Интернете

На останках человека из Кении исследователи обнаружили 11 порезов от каменного оружия. Ученые изучили кость и решили, что девять из них сделал человек.

Таким образом эксперты решили, что предки человека начали употреблять в пищу себе подобных более миллиона лет назад. Это значительно раньше, чем до этого думали специалисты.

По словам исследователя, есть еще много доказательств существования каннибализма в древнее время.

"Эти останки подтвердили, что родственники нашего вида начали поедать друг друга ради выживания куда раньше, чем считалось до сего момента", — считают специалисты.

Ранее ученые выяснили, что газовые плиты могут провоцировать рак.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость