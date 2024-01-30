Забанили: Филиппа Киркорова отстранили от участия в музыкальном фестивале

И поп-король российской эстрады участвовать в шоу не будет, пишет "Фонтанка".
Вероятно, это последствия «голой» вечеринки Ивлеевой.
В прошлом году Киркоров вел «Золотой граммофон», его ожидали увидеть на мероприятии и в этот раз — он был на афише рядом с Сергеем Лазаревым и Николаем Басковым.
В этот раз «Золотой граммофон» в Ледовом дворце будут вести Николай Басков и Елена Север.
Ранее продюсер рассказал о финансовом положении Филиппа Киркорова.
По словам продюсера, Киркоров всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу.
Поп-король российской эстрады вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя.
Также певец брал кредиты, чтобы оплатить шикарные декорации и спецэффекты на концертах.
Между тем Киркорова, уехавшего из России после вечеринки Ивлеевой, заметили в Нью-Йорке. Короля эстрады заметили возле Madison Square Garden — именно там проходило шоу Мадонны. Также с ним в компании был мужчина, который тоже набрал мерча.
Также стало известно, какое будущее ждет Филиппа Киркорова после "голой вечеринки" и бойкота телеканалов.
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