Внезапно город с огромными крысами и тысячами бездомных стал лучшим на Земле

Журналисты Time Out провели опрос среди читателей и более 100 штатных писателей и редакторов, которые часто путешествуют, чтобы определить, какой город в мире является лучшим.

Среди заданных вопросов – качество и доступность еды, культура, чувства, которые вызывает тот или иной город и другое.

Нью-Йорк стал лучшим. Кроме того, 15% респондентов из других городов заявили, что хотели бы переехать в Большое Яблоко.

На втором месте оказался южно-африканский Кейптаун, а на последнем – 50 – канадский Ванкувер. Интересно, что самый дорогой город планеты (и город-государство) в этом списке занял только 22 место. Речь о Сингапуре, конечно.

Российских городов в списке нет. Как и других из СНГ.

Известно, что Нью-Йорк знаменит своими крысами. Мало того, что их популяция составляет около 2 млн грызунов, так они еще и огромные. Подсчитать их невозможно. А людей в городе примерно 8,5 млн. Не считая туристов. По одной крысе на четыре человека!

Среди жителей есть и бездомные. По последним данным, их примерно 40 тыс. человек. Опять же — зарегистрированных.

Ранее altapress.ru рассказывал, как барнаульская шутка остановила метро в Нью-Йорке.

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