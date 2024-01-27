Строго запрещено спать до обеда. Как не навлечь беду 27 января в Нинин день

Церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В народном русском календаре на эту дату тоже есть день Нины. Altapress.ru рассказывает, что нельзя делать 27 января и какие приметы будут действовать в этот день.

Что можно делать на день Нины 27 января

В старину в Нинин день с особой тщательностью ухаживали за скотом. Хозяева очищали хлев и предоставляли животным дополнительное количество корма. Они с большим удовольствием общались с животными. Особенно с коровами - именно они давали нашим предкам молоко, помогали выкармливать детей.



В этот день молоко от коров могло обладать особыми свойствами, которые способствуют выздоровлению от болезней. Пили его и взрослые, и дети. Кроме того, молоком даже мыли пол.

Животноводство. Корова. СС0

Что нельзя делать 27 января

Нельзя 27 января бездельничать и спать до обеда, иначе можно свое счастье проспать. Нужно встать как можно раньше, переделать все домашние дела, не забывая о чистке хлева, а после приготовить завтрак из молочных продуктов. Во время еды нужно поблагодарить кормилицу за сытный стол и пожелать ей здоровья.

Запрещено 27 января лениться, поскольку святая Нина была с малых лет упорной труженицей, а лентяев она наказывала неприятностями и горестями. Особенно в почете в этот день умственная работа, поэтому нужно провести его в чтении или изучении иностранных языков.

Коровы на животноводческой ферме колонии-поселения. пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Народные приметы 27 января

Если белые облака плывут по небу, то ударит мороз.

Если все деревья в инее, то скоро потеплеет.

Если стоит мороз, но начался снегопад, то стоит готовиться к оттепели.

Петух спозаранку кричит в морозный день – к оттепели.

Туман вокруг луны – к снегу.

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