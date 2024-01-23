23 января
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Samsung выпустит умное кольцо: для чего нужна новая разработка

Умное кольцо от Samsung можно будет носить в течение дня. Кольцо при этом будет очень легкое. Об этом сообщает Lenta.ru.

Смартфон Samsung Galaxy S9.
Смартфон Samsung Galaxy S9.
samsung.com

Новая технология будет называться Galaxy Ring. Специалисты отметили, что кольцо будет иметь очень маленький вес. Благодаря этому пользователи смогут носить его в течение всего дня и не снимать во сне.

Известно, что у кольца также будет несколько размеров.

Новинку можно будет использовать, чтобы отслеживать здоровье, самочувствие и сон. Пока что сроки выхода кольца не сообщались.

Ранее стало известно, что за китайский магазин восстал после ухода массмаркетов из России.

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