Ответы на вопросы обеспокоенных мамочек и повышение цен на электроэнергию. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Готовы к Новому году? Я тоже нет. В одном из сегодняшних материалов мы подвели итоги 2023-го . А что произошло в Алтайском крае на днях — читайте в моей подборке.

Мы кое-что вспомнили о знаменитом доме Яковлева в Барнауле

Видели здание на Короленко, 50? Красивейший дом в стиле модерн построили в 1913 году. Однако тот, кому он принадлежал, в нем так и не пожил.

Речь идет о Степане Яковлеве, который из простого мещанина стал одним из крупнейших предпринимателей края. Почитайте его историю здесь.

На электро-тарифы в Алтайском крае ввели диапазоны потребления

Электроэнергия для населения Алтайского края подорожает в 2024 году на 9% - и, как обычно, только с 1 июля. Внезапно в документе о тарифах появился строчка о диапазоне потребления. Жителям края, которые выйдут за рамки первого диапазона, выставят счет по более высокой цене.

Какими в итоге будут новые тарифы — читайте здесь.

Электричество. Свет. СС0

У знаменитой барнаульской поликлиники появился чат-бот

Теперь те пациенты поликлиники №14, кто по каким-то причинам хотят отменить визит к врачу, могут делать это через чат-бота. Звонить в регистратуру не надо.

Как им воспользоваться и правда ли это удобнее — смотрите здесь.

Поликлиника №14 в Барнауле. Минздрав АК.

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