Отмена новогодних салютов, новая транспортная система и дом-гигант. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Алтайское здравоохранение достигло дна и хочет от него оттолкнуться
Чтобы полностью утолить кадровый голод, потребуется порядка 1,5 тыс. врачей и 3 тыс. среднего медперсонала. Региону не хватает терапевтов, педиатров и узких специалистов. С последними проблема остро стоит в селах. Многим пациентам приходится ехать на лечение в другие районы. Так быть, конечно, не должно.
Но Алтайский край старается удержать специалистов. Какими способами регион это делает и почему людей все равно не хватает — читайте здесь.
Гигантскую домину построят рядом с ТЦ "Европа"
Многоквартирный жилой дом переменной этажности появится в самом ТЦ-шной районе Барнаула. В нем будет четыре блок-секции. Две по 25 этажей, одна — 21 этаж, другая — 17.
Конструктив – монолитный каркас с кирпичным заполнением.
У экспертов возникли вопросы к проекту. Какие — читайте здесь. В частности, в объекте маловато мест для отдыха.
В Барнауле к концу 2024-го заработает новая транспортная система
Главная особенность системы — светофоры, которым не нужна наша помощь. Они сами будут выставлять время интервала на проезд. Светофоры будут учитывать погоду, время суток, время года, выходной день и даже работу коммунальных служб.
Такие новшества обещают запустить в Барнауле к концу 2024 года. Почитайте подробности в нашем материале.
Что еще почитать?
- Батоны в Барнауле собираются делать по-новому. Об этом заявил управляющий директор "Алтайских закромов". В чем заключаются новшества — читайте в этом материале.
-
Почему не удалось спасти ребенка в Волчихе, спустя год рассказал глава алтайского минздрава.