163ONMYNECK выпустил новый альбом после долго затишья. Что стало известно о рэпере

Настоящее имя рэпера - Роман Шуров. А родился парень в Тюмени.
Совсем недавно он анонсировал свой новый альбом "GROW GUIDE 3", на котором сейчас уже более млн прослушиваний.
Все его коллеги наигрались с детройтскими битами, а 163onmyneck крепко держится за этот жанр.
Карьера
В 2017 году Роман решил попробовать заниматься музыкой профессионально и стал участником лейбла Melon Music.
Это объединение стало очень популярно среди подростков.
Ближе к концу 2020 года рэпер решил выпускать сольные треки и работать над первым альбомом. Тогда фанаты завалили его лайками и прослушиваниями.
На сегодняшний день 163onmyneck продолжает развиваться в музыкальной сфере и не останавливается.
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