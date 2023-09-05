7 сентября
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163ONMYNECK выпустил новый альбом после долго затишья. Что стало известно о рэпере

Все детство парень прожил в Европе и впитал в себя вайб передовых городов. Еще в школе он начал увлекаться музыкой, а сейчас у него тысячи фанатов, которые ждут концерты.

163onmyneck - молодой трэп-исполнитель, который активно набирает популярность и раздает приятные вайбы.
163onmyneck - молодой трэп-исполнитель, который активно набирает популярность и раздает приятные вайбы.
Официальная группа Вконтакте

Настоящее имя рэпера - Роман Шуров. А родился парень в Тюмени.

Совсем недавно он анонсировал свой новый альбом "GROW GUIDE 3", на котором сейчас уже более млн прослушиваний.

Все его коллеги наигрались с детройтскими битами, а 163onmyneck крепко держится за этот жанр.

Карьера

В 2017 году Роман решил попробовать заниматься музыкой профессионально и стал участником лейбла Melon Music.

Это объединение стало очень популярно среди подростков.

Ближе к концу 2020 года рэпер решил выпускать сольные треки и работать над первым альбомом. Тогда фанаты завалили его лайками и прослушиваниями.

На сегодняшний день 163onmyneck продолжает развиваться в музыкальной сфере и не останавливается.

Ранее мы писали о главном злодее русского рэпа - Baby Melo. О многих популярных исполнителях вы можете почитать тут.

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