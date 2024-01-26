Микрофон в штанах, дреды в кульке: SHAMAN откровенно рассказал, когда взлетела его карьера. Видео

Не секрет, что один из самых популярных артистов в России — SHAMAN. С его хитом "Я русский", который охватил все поколения.

Многие интересуются: когда начался карьерный взлет артиста, почему во время выступлений он засовывает микрофон в штаны и проч.

Псевдоним

SHAMAN — псевдоним. А так его зовут Ярослав Дронов. Есть мнение, что SHAMANа «создали» соцсети — его песни сначала начали вируситься в TikTok. Затем его клипы «Встанем», «Я русский», «Танцы на стекле» стали миллионниками.

Однако есть версия, что взлет исполнителя начался после того, как он стал выступать под псевдонимом. А выступая под настоящим именем, не схватил удачу за хвост. Хоть стал известен в России в популярном телевизионном конкурсе "Фактор А" еще в 2013 году.

Особое мнение

Между тем выбор псевдонима певца SHAMAN прокомментировал верховный шаман России. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказал о своем отношении к певцу SHAMAN. Он рассказал, что не знаком с творчеством артиста, но одобряет выбор сценического имени.

Певец вдобавок еще сам рассказал, почему решил выступать под псевдонимом SHAMAN, указывает Газета.Ru.

«Я специально взял себе псевдоним, чтобы разделить сценическую жизнь от жизни обычной, бытовой. На сцене все гипертрофировано — большие пространства, звук, свет, огромное количество людей — к простой жизни это отношения не имеет. На сцене я — артист, а в жизни — человек», — разоткровенничался SHAMAN.

Микрофон глубоко

Многие заметили, что певец во время выступлений засовывает микрофон в штаны, пишет "Фонтанка".

Артист пояснил "фишку". Выяснилось, что это связано с безопасностью. Однажды певец не засунул микрофон в штаны и повредил палец. Пытался еще спрятать под мышку. Вываливается. Более безопасного и удобного места для жизнедеятельности артиста, чем штаны, не оказалось.

Дреды в кульке

Все заметили также и другой, пропавший атрибут. Исчезли дреды. Но исполнитель их оставил себе на память и бережно хранит в кульке.

Райдер

Между тем в сети появился любопытный райдер SHAMAN. Проживать SHAMAN должен исключительно в отеле 5 звезд. Если такого нет — певцу необходимо снять лучший номер в городе. Перед этим обязательно фотографируют и снимают на видео комнаты. Фотографии с сайта отеля не принимаются.

В номере должна быть кровать King-size и подушки из гусиного пера, жесткий матрас. Выпивает Дронов по десять бутылок воды в день, а чай - только Ahmad Tea English Breakfast.

Концерт. Микрофон

Также певцу необходима полная светоизоляция. На окна должна быть шторы, которые не пропускают ни единого лучика. Если не помогает - рекомендуют наклеить на окна фольгу.

Чтобы добраться до места выступления, артисту необходим Maybach.

Доверенное лицо

В конце прошлого года Shaman сообщил, что стал доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Ранее известный музыкант заявил, что артисты отказываются выступать с SHAMAN и назвал его "кремлевским продуктом". Однако ни имен, ни псевдонимов лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев не назвал.

Самое важное - в нашем Telegram-канале