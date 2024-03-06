Эксперты назвали способ предотвратить засоры

Своевременная проверка и очистка фильтров поможет предотвратить засоры. Об этом сообщают «БелНовости» .

Известно, что прочищенные фильтры являются первыми помощниками от засоров.

Если регулярно проверять их, то мусор и грязь не будут скапливаться внутри. Тем самым засоров не будет.

Где больше всего накапливается грязь

Кроме того, нужно проводить профилактику по очистке труб. Обычно там образуются самые сильные засоры.

Эксперты напомнили, что нельзя выбрасывать мусор в унитаз или раковину. Также следует установить сетку для слива.

Ранее стали известны действенные способы очистить раковину от засоров.

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