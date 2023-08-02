2 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Лайт

Для чего опытные водители поливают лобовое стекло минералкой

Лето - пора путешествий, особенно на автомобиле. Лобовое стекло постоянно покрывается насекомыми и часто дворники не справляются с ними, размазывая мошек еще больше.

Пластиковые бутылки, "полторашки".
Пластиковые бутылки, "полторашки".
СС0

В жаркое время года водители часто наливают воду в бачок омывателя. Делать так категорически не рекомендуется, ведь в ней есть примеси - например, соли металлов.

Они оседают на водяном насосе, засоряют инжекторы, достается и уплотнению насоса. В общем, если поступать так регулярно, придется покупать новые детали и чистить всю систему «орошения» стекла.

Бывает, что жидкость смешивают с различными средствами, предназначенными для мытья посуды или стирки белья.

Считается, что они создают защитную пленку, по которой скатываются капли. Такой эффект можно получить, но лишь в том случае, если смешать ингредиенты в правильной пропорции.

Применяют и другой метод: разводят едкую зимнюю жидкость. В результате концентрация изопропилового спирта падает, и жидкость перестает сильно пахнуть.

Однако одновременно снижаются и ее чистящие характеристики, сообщает АвтоВзгляд.

По словам эксперта, для того чтобы очистить стекло нужна минералка. Ей поливаем ветровое стекло из бутылки и растираем микрофиброй. Благодаря пузырькам газа и кальцию грязь отмывается сразу.

Точно так же обрабатываем фары и противотуманки - лишним не будет. Но вот заливать в бачок минеральную воду не рекомендуется.

Ранее в Барнауле женщина вскрыла чужие автомобили, протерла стекла и ушла.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость