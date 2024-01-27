День снятия блокады Ленинграда — 27 января. Как город освобождали от фашистов

27 января 1944 года Ленинград полностью освободили от фашистов. При этом прорвали блокаду советские войска еще раньше — 18 января 1944 года. Altapress.ru напоминает читателям о событиях 80-летней давности.

Как началась блокада Ленинграда

Никто не мог поверить, что город на Неве возможно взять в кольцо. Тем не менее это произошло 8 сентября 1941 года — спустя всего три месяца после начала войны.

Сначала фашисты взяли Шлиссельбург и заблокировали город с суши. Финские войска помогли немцам и смогли перекрыть Кировскую железную дорогу с Беломоро-Балтийским каналом. Единственной "дверью" для населения осталось Ладожское озеро. Глубокое, огромное, неспокойное.

Известно, что ленинградцы и подумать не могли о длительной блокаде. Горожане были уверены: советская армия скоро придет и спасет город. "Это ненадолго", — то и дело убеждали себя люди.

Но блокада продлилась 872 дня.

Блокадный Ленинград. wikipedia.org

Как жили люди во время блокады Ленинграда

Кому удалось побывать в музее блокады в Санкт-Петербурге, те смогли прочувствовать толику того ужаса, который окутывал Ленинград. Один из жутких экспонатов — продуктовый "магазин". Окна залеплены, прилавки пустые, стены промерзли. А в углу, рядом с продавцом стоит радио, из которого издавалось спокойное "тик-так". Это метроном. Как только тиканье становилось быстрым и тревожным, значит, начинался авианалет. Необходимо бежать в укрытие.

Блокадный Ленинград. wikipedia.org

Тик-так, тик-так, тик-так.

Посетителям музея предлагалось встать на место продавца. На столе - крошечный кусочек хлеба. А по ту сторону прилавка — пугающе реалистичный манекен голодного ребенка, которому придется дать эту "норму" и ни грамма больше.

Изголодавшие дети не всегда возвращались. В Ленинграде в самые холодные времена фиксировали случаи каннибализма.

Какая была норма хлеба во время блокады Ленинграда

125 грамм, самая минимальная дневная норма хлеба, продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года. Тогда умерли 50 тыс. человек. После этого нормы повысили до 350 грамм рабочим и до 200 грамм остальным жителям города.

Затем нормы выдачи поднимались 24 января и 11 февраля 1942 года достигнув 300 граммов хлеба для детей и иждивенцев, 400 граммов для служащих и 500 граммов для рабочих.

Надо понимать, что у того хлеба нет ничего общего с нашим пышным, ароматным и горячим. Людей кормили хлебом из жмыха, отрубей, целлюлозы, сосновой коры и обойной пыли.

Как помогало Ладожское озеро блокадному Ленинграду

В середине ноября 1941 года навигация на озере практически прекратилась, но с 22 ноября начала действовать военно-автомобильная дорога по льду Ладожского озера.

Летом 1942 года по дну озера был проложен Ладожский трубопровод для снабжения Ленинграда горючим, а осенью – энергетический кабель.

За время блокады по дороге жизни удалось эвакуировать более полумиллиона человек.

Блокадный Ленинград. wikipedia.org

Как закончилась блокада Ленинграда

Снятие блокады началось в январе 1943 года после наступления советских войск. Прорвать кольцо удалось 18 января 1943 года. Именно тогда советским войскам удалось установить связь с осажденным городом.

Защитники и жители Ленинграда обрели возможность получить продовольствие и медикаменты.

Бои продолжались до освобождения последних окраинных районов Ленинграда 27 января 1944 года.

Блокада Ленинграда. www.wikipedia.org/

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