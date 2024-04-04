Что за домашнего робота может создать Apple

Отмечается, что робот будет ездить за владельцем по дому.
В сети предположили, что робот будет похож на домашнего робота Astro от Amazon.
Также известно, что компания разрабатывает еще один гаджет — настольное домашнее устройство, которое использует робототехнику для перемещения дисплея.
На данный момент все проекты только начинают разрабатывать, и пока что неизвестно, выйдет ли что-то "в свет".
Ранее сообщалось, что геймеры перестали пользоваться Windows 11.
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