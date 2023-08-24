Что за свежий и мощный рэпер на подъеме Alblak 52 появился в России

Биография
Известно, что рэпер родился в Санкт-Петербурге и начал выпускать музыку с 2018 года.
Ранее мы рассматривали его товарища, который состоит с ним в одном объединении, но, в отличии от FRIENDLY THUG, у Alblak более агрессивная музыка.
В своих песнях он рассказывает о жизни, отношениях с родными и о том, как пережил трудные времена.
Стиль рэпера
Его музыка очень выделяется из современной хип-хоп индустрии.
В треках есть постоянный акцент на текст и на содержание. Также он не поддерживает тех, кто поет о запрещенных веществах и грязи.
Alblak 52 - это настоящий уличный рэп, который сейчас держит в напряжении всю старую школу.
Популярные альбомы и треки
Летом 2023 года Alblak 52 выпустил свой новый альбом "Long Live 812".
А трек "THUNDER / YEEI 3" пользуется особой популярностью.
Фиты с другими исполнителями
Что касается совместных треков, то у Alblak 52 их тоже достаточно. Например, с SEEMEE, Hugo Loud, Bushido Zho, ну и конечно же с ребятами из объединения 52 NGG.
Очевидно, что в этом году парень выпустил много взрывательных релизов. Будем ждать дальнейших дропов от 52.
Ранее altapress.ru рассказывал кто такой FRIENDLY THUG 52 NGG и почему его прозвали новым фрешменом.