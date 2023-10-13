Звёзды советского кино расскажут о том, почему пропали с экранов

В субботу, 14 октября, гостями шоу "Секрет на миллион" станут Лада Сизоненко, братья Торсуевы, Дмитрий Барков, Елена Денисова-Радзинская, Валентина Курдюкова и Василий Васильев. Сыгранные ими роли запомнились всей стране, однако великими актёрами они так и не стали и теперь готовы откровенно рассказать о том, почему так случилось.

Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главных героев фильма "Любовь и голуби", была 13-летней девчонкой, которая почти ничего не знала о мире большого кино. Однако ей удалось очаровать Людмилу Гурченко и растрогать режиссёра картины Владимира Меньшова. Ведущей шоу "Секрет на миллион" Лада расскажет о том, в какой сфере увлечённо делала карьеру в юности и чем занимается сейчас.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Не очаровалась актёрской профессией и Елена Денисова-Радзинская, сыгравшая в фильме "Ищите женщину". Елена предпочла посвятить себя не лицедейству, а помощи людям, а её замужество с Эдвардом Радзинским стало счастливым и наполненным взаимной любовью.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Как ни удивительно, не стали большими артистами и братья Торсуевы, которых после премьеры фильма "Приключения Электроника" полюбил весь СССР. Жизнь не всегда поворачивалась к Торсуевым светлой стороной, но им удалось не сдаться под давлением обстоятельств и состояться в выбранных сферах.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Прославился благодаря одной-единственной роли и Василий Васильев, сыгравший в картине "Неуловимые мстители". Сыграв Яшку-цыгана, он очаровал всех от мала до велика, однако в кино больше не снимался, хотя всю жизнь посвятил творчеству. Благодарна фильму и Валентина Курдюкова, сыгравшая в "Неуловимых" отважную Ксанку. Ведущей шоу Лере Кудрявцевой она расскажет о том, как сложилась её личная жизнь, и признается, что помогло ей пережить самые чёрные годы.

Дмитрий Барков, которого прославила картина "Приключения Петрова и Васечкина", и вовсе признаётся, что благодаря съёмкам встретил свою единственную любовь. Неизвестно, как сложилась бы его личная жизнь, не согласись он тогда на съёмки в этом трогательном фильме.