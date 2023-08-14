Звезда "Ворониных" сменила фамилию и обрела магические способности

Сегодня, 14 августа, в эфире канала ТВ-3 состоится премьера ироничного детектива "СуперИвановы", сообщает пресс-служба телеканала. Главные роли в сериале играют Михаил Полицеймако, Ольга Науменко, Мария Абрамова и Екатерина Волкова, которая известна по роли в ситкоме "Воронины".

Зрителей ожидает рассказ о жизни обычной, на первый взгляд, семьи Ивановых, женщины в которой обладают удивительным даром - каждая своим. Дарина видит людей насквозь, её мама Тамара Петровна умеет варить зелья, а дар дочери-подростка Кати зрителю ещё предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера, остаётся верен науке.

Сериал "СуперИвановы". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Вскоре сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными неурядицами?

"В сериале моя героиня Дарина - ясновидящая, сильная, всё контролирующая, но мягкая. Чётко знающая, что нужно, и отстаивающая границы своей семьи. Она готова помочь всем, но если кто-то не прав, она всегда об этом скажет. Она всегда за правду, честность и справедливость", - рассказывает о своей героине Екатерина Волкова.

Сериал "СуперИвановы". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Каждая серия "СуперИвановых" будет представлять собой новое расследование с очередными курьезными поворотами семейной жизни.