История с запашком: 19 ноября прогрессивная общественность отмечает Всемирный день туалета

В каждом современном жилом доме обязательно имеется одна деталь интерьера, которую сложно назвать главной, но уж точно без неё не обойтись... Гостям не акцентируют на ней внимание, но именно с этой штукой наедине мечтает побыть каждый после хорошего застолья. А уж такой древней и интересной историей создания редко что может похвастаться! Имя ей - унитаз.

Отсчёт истории туалета

Вот только давайте не хихикать. Унитаз, между прочим, даст фору в своём развитии любому предмету мебели, будь то кухонный стол или кровать. Всё началось с обыкновенной ямы. Как только обезьяний череп начал немного видоизменяться в сторону человеческого, а мозг соображать, что для "нужды" надо действительно выйти из стада и оградить своё место листиками да камнями - вот тогда-то и начался отсчёт истории туалета. Такие огорожённые ямки были найдены археологами на Оркнейских островах, и возраст их составлял около пяти тысяч лет. Следующий шаг в сторону технологий произошёл с изобретением примитивной канализации. Жители Мохенджо-Даро на реке Инд строили свои дома таким образом, чтобы все нечистоты стекали по внутренним стенкам в уличные канавы, которые переправляли всю грязь за пределы города.

У египтян уборные создавались лишь в домах состоятельных семей. Выглядели установки как белые известняковые плиты, и канализации в них не существовало. Зато египетские домохозяйки впервые узнали о чистке нужников: под плитами стояли ящики с песком, которые периодически приходилось менять. Но самыми продвинутыми, как всегда, оказались римляне. Они первые дали начало общественным туалетам и сумели превратить жизненную надобность в удовольствие: в туалеты ходили не столько по нужде, сколько пообщаться.

В Древнем Риме в туалетах создавались целые мужские клубы, а сиденья, расположенные по кругу - как в амфитеатре, только располагали к тесному общению. Здесь назначались встречи, велись политические беседы - посещение подобных мест было удовольствием не из дешёвых - а для полного релакса холодные каменные сиденья заранее нагревались пятыми точками рабов.

Общественный туалет. freepik.com/rawpixel.com

Кстати, именно с римскими уборными связана фраза "Деньга не пахнут". Когда император Веспасиан внёс дополнительные налоги на общественные туалеты, его сын упрекнул отца в жадности. Поднеся первую полученную прибыль к носу парня, Веспасиан спросил, имеют ли эти деньги запах. Сын отрицательно покачал головой, на что император ухмыльнулся: "А ведь они от мочи".

Внимание, льётся!

Однако, какой бы вклад ни внёс Древний Рим в технологический прогресс того времени, средневековому миру такие новшества были, в прямом смысле, до пятой точки. Городская канализация проиграла свежеизобретённым медным ночным горшкам и нехитрой идее выкидывать нечистоты из окна на улицу. Во французских городах крик Gare L'eau! ("Внимание, льётся!") обозначал предупреждение, что очередной мсье собирается вылить вам на голову переваренный накануне ужин.

Да что там Франция! Всей Старой Европе ради выживания пришлось научиться передвигаться на ходулях! Что же касается ночных горшков, то эти изначально медные приспособления окончательно вошли в людской быт и даже начали представлять материальный уровень своих владельцев. Богатые дамы и кавалеры не могли иметь горшки того же уровня, что и бедняки, поэтому предметы гигиены стали изготавливать из фаянса, в ход шли дорогие инкрустации и изысканные росписи.

Спасти ситуацию пытался даже сам Леонардо да Винчи, приглашённый ко двору французского короля Франсуа Первого. Поразившись зловонию в шикарном дворце, учёный составил прототип современного унитаза: там были и подводящие воду трубы, и отводные канализационные трубы, и вентиляционные шахты. Но все эти чертежи казались французской аристократии слишком сложными. Намного проще было подушить в воздухе ароматной водой да подозвать слугу.

Присядем на дорожку

Пока Франция опрыскивала горшки туалетной водой, старая добрая Англия ломала голову, как бы модернизировать ночной горшок так, чтобы с ним было меньше возни. Первый "тест-бачок" протестировали на самой королеве Елизавете Первой.

Общественный туалет. freepik.com/freepik

Автором первого сливного бачка с водяным резервуаром стал офицер, поэт, переводчик и просто крестник Елизаветы сэр Джон Харрингтон {вот так служишь всю жизнь, стихи пишешь - а народ помнит тебя как создателя сливного бачка). Эту ночную вазу не надо было чистить и мыть - она смывала всё сама из подключённого сверху бачка. Однако, по словам историков, у бачка всё пошло не так-то и гладко. Во-первых. Харрингтон так и не смог справиться с проблемой неприятного запаха. Во-вторых, по слухам, доносившимся со двора, 60-летняя королева очень боялась, что враги проберутся к ней через ватерклозет и лишат девственности.

Так или иначе, произведение собственного крестника Елизавета обходила стороной - а за ней обходила стороной и вся английская нация. И хотя нужник стал потихоньку менять свой внешний облик, наплевательское отношение к "выходу по нужде" сохранилось на том же уровне.

Само же слово "унитаз" появилось от названия испанской компании, пустившее продукт в массовое производство. Unitas переводится как "союз и объединение".

Все последующие видоизменения с унитазом происходили тихо и без особого привлечения внимания. Английский часовщик Александр Камминг создал первый туалет со сливом, подогнанный к водопроводу. Джозеф Брамах придумал чугунный унитаз и откидную крышку, Затем появились унитаз из эмалированной стали и фаянсовый с более лёгкой отчисткой. И хотя некоторые всё ещё пользовались любимым способом сходить на горшок где попало, азиатская холера и брюшной тиф, распространившиеся в Европе в XIX веке, дали новый толчок канализационному прогрессу.

Общественный туалет. freepik.com/upklyak

Старый Свет начал потихоньку переходить на систему канализаций и удобных туалетов. Наконец-то на светских посиделках отменили возможность "сходить по нужде" прямо в компании приятелей. Унитаз приобрёл свой окончательный вид: английский слесарь Томас Креппер подарил миру систему "дёрни за верёвочку" - изобрёл выгнутую трубу с водяным затвором, которая оградила туалет от прямого контакта с канализационной системой.

Бизнес на горшках

Конечно, создание унитаза дало хлеб с маслом ещё очень многим компаниям, напрямую связанным с природными особенностями человеческого организма. Американский журнал Old Farmer Almanac имел отверстие на уголке, за которое издание легко вешалось на крючок возле унитаза и после прочтения могло было быть спокойно использовано другим образом.

Воздухоочистители, чистящие средства, смена цветовой гаммы для полного расслабления, музыкальное сопровождение - сегодня сантехническая империя цветёт и в прямом смысле пахнет - морским бризом, лимоном, персиком. В Австралии класс туалета определяется количеством звёзд - как отель. В Японии унитаз готов не только спеть вам песню и разбрызгать по помещению любимый запах, но и провести моментальные анализы прямо на месте, причём сделает их сам фаянсовый аппарат.