6 февраля
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"Железная леди" Этери Тутберидзе станет мотиватором для "Больших девочек"

Легендарная наставница олимпийских чемпионов по фигурному катанию впервые выступит в амплуа телеведущей и станет наставником участниц нового социального проекта "Большие девочки" на телеканале "Пятница!", который стартует 8 февраля и будет выходить по четвергам. В новом реалити от создателей "Пацанок" 13 девушек весом от 100 килограммов будут пытаться изменить свою жизнь, похудев.

Телешоу "Большие девочки".
Телешоу "Большие девочки".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Проблема лишнего веса

У каждой участницы своя личная история, которая привела к неправильному питанию, расстройству пищевого поведения и стремительному набору веса: семейные травмы, насилие, несчастная любовь, буллинг в школе, спортивные травмы. Из-за лишних килограммов девушки испытывают проблемы со здоровьем и социализацией, не могут принять себя.

Телешоу &quot;Большие девочки&quot;.
Телешоу "Большие девочки".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".


Одной из участниц стала 23-летняя Амина Усманилаева из города Каспийск. Ранее она принимала участие в реалити "Новые пацанки" и дошла до финала проекта. Амина с детства страдает от лишнего веса - сейчас он 120 кг. Причиной стремительного набора массы стало гормональное лечение, назначенное для купирования геморрагического васкулита. Из-за терапии девушка резко набрала 27 килограммов, а скинуть их позже не удалось. Амина не перекладывает тветственность за свой лишний вес только на лекарства, признавая что ни в чём себя не ограничивает.

Три месяца испытаний

На протяжении трёх месяцев участницы шоу будут жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Их наставниками и помощниками на пути к новой жизни станут Этери Тутберидзе, тренер женской сборной РФ по регби Кирилл Кошарин, диетолог и нутрициолог доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Телешоу &quot;Большие девочки&quot;.
Телешоу "Большие девочки".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Для Тутберидзе проект станет первым опытом в качестве телеведущей. "Решение обучастии я приняла не сразу, было много размышлений. Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует заняться собой. А значит, в нашем мире станет больше здоровых и счастливых людей. Мы не на всё в этой

жизни можем влиять, но что касается собственного веса - то он абсолютно в наших руках. Мы все рождаемся практически с одинаковыми телами, а живём уже в тех, которые сами себе заслужили и заработали. Моя задача на проекте - помочь девушкам выйти из состояния, в котором им самим не нравится жить, обрести тела, которые они хотели бы видеть в зеркале. Я пыталась донести до девочек, что они обязаны прекратить обвинять в своих проблемах других, а начать с себя", - рассказала наставница Евгении Медведевой о своих резонах поучаствовать в телешоу.

"Лучшего мотиватора найти невозможно"

Телешоу &quot;Большие девочки&quot;.
Телешоу "Большие девочки".
Пресс-служба телеканала "Пятница!".

В "Новых пацанках" Амина дошла до финала, но заняла второе место. В проекте "Большие девочки" она настроена победить. "Не знаю, чего тогда не хватило для победы. Уверена, что сейчас я стану победителем. Ведь на выигранные деньги я хочу открыть магазин. Когда я шла на проект, я знала, что там нельзя будет себя жалеть. Все лишние килограммы пришли из жалости к себе и мнения, что я и так хорошенькая. И это привело к тому, что я стою такая, огромная и неподъёмная шайба, и не знаю, куда себя деть. Просто везение, что в тяжёлом деле похудения у нас был такой наставник, как Этери Георгиевна: сильный, непоколебимый, с жёстким характером и суровыми, но действенными методами. Лучшего мотиватора найти невозможно.

Она научила не мириться с тем, что меня не устраивает, требовать от себя большего, прикладывать больше усилий, не жалея себя. Она помогала держать планку. Если Этери Георгиевна говорила, что минус 4 кг в неделю - мало, я прислушивалась к ней", - рассказала Амина Усманилаева.

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