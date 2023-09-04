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"Заповедный спецназ" выходит на патрулирование 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в эфире НТВ состоится премьера 20-серийного продолжения остросюжетного боевика "Заповедный спецназ" с Максимом Дроздом в главной роли. Второй сезон боевика откроет новый сериальный сезон на НТВ.

Сериал "Заповедный спецназ 2".
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне "заповедному спецназу" Юрия Тарханова придётся вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории Байкальского национального парка, но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде, а Тарханов со своими ребятами не те люди, которые могут пройти мимо чужой беды.

Сериал &quot;Заповедный спецназ 2&quot;.
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Любовь к Родине - то, что объединяет меня и Тарханова, и именно она поможет моему герою победить. Любовь к Родине, любовь к женщине, любовь к природе - незыблемая троица жизни. Бывает, что встречаешь настоящую любовь уже в зрелом возрасте: красивая женщина рядом сделает Тарханова более лиричным, а бойцы "Рыси" окончательно возмужают, пройдут свои круги ада, но останутся верными выбранному делу жизни - защите природы", - говорит Максим Дрозд.

Сериал &quot;Заповедный спецназ 2&quot;.
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Заповедный спецназ 2&quot;.
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Заповедный спецназ 2&quot;.
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Заповедный спецназ 2&quot;.
Сериал "Заповедный спецназ 2".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Сценарий продолжения "Заповедного спецназа" не утратил динамики по сравнению с первым сезоном, но при этом новая история более техногенная и в ней будет сделан упор на противостоянии человека человеку. Врагов у Тарханова прибавилось, они стали опаснее, умнее, хитрее и злее. И если в первом сезоне основным борцом с преступниками был сам Тарханов, а ребята из "Рыси" находились лишь в начале своего пути противоборства злу, то в новых сериях каждому из них приходится принимать в борьбе полноценное участие! И не раз они окажутся на грани выживания! Но самым интересным для зрителя станет развитие персонажей: с каждым из них произойдут значительные изменения и каждый раскроется более полно. В новом сезоне будет больше экшена, взрывов, перестрелок", - рассказал режиссёр Алексей Быстрицкий.

Среди новых героев, например, герой Ивана Оганесяна - Полковник. А на смену злодею Кужелю придут куда более опасные и жестокие противники. В боевике также заняты Виктория Корлякова, Даниил Кользенов, Кристина Соболева, Николай Козак, Игорь Хрипунов и другие актёры.

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