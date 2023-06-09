Зачем СТС показывает "безумные" интернет-шоу, если зрители любят "Уральских пельменей"

Сегодня, 9 июня, в на канале СТС состоится премьера телеверсии YouTube-проекта "КликКлак шоу", шоураннером и ведущим которой стал Руслан Усачёв. В отличие от других проектов программу сразу поставили в ночной телеэфир, поскольку зрителей ожидает зрелище не для слабонервных. В "КликКлак шоу" участников ждут забег по липкому полу, ныряние в гигантские торты, ледяной бассейн с сюрпризом, прыжки через разбивающееся стекло, душ из насекомых, испытание током и прочая дичь.

"Много лет чего мы только ни придумывали и сейчас готовы сделать всё то же самое, только ещё масштабнее, красочнее, серьёзнее и добрее, - говорит лидер The Hatters Юрий Музыченко. - Хочется попробовать наш "беспредел" вместить в вечерний телеформат, который можно смотреть всей семьёй. При этом остаться теми же и сохранить атмосферу, за которую нас и полюбили".

"КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС. "КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС. "КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС. "КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС. "КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС. "КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС.

Заготовленные авторами безумные испытания будут проходить как постоянные участники проекта Эльдар Джарахов, Юрий Музыченко, Илья Сатир, Андрей Старый, Даня Крастер и Андрей Прокофьев, так и приглашённые звёзды.



Телеверсия интернет-хита пополнит список развлекательных передач, на которые весной этого года решил сделать ставку новый менеджмент телеканала. Многие из них СТС переманил с ТНТ. Вернее, дал им новый дом, поскольку там от них отказались из-за низких рейтингов. Первым трансфером стала "Импровизация", затем рядом с "Уральскими пельменями" приземлилась "Битва каверов" от "Студии Союз", а последним в эфире оказался "Обратный отсчёт" (ранее известный как "Двое на миллион" с Павлом Волей).

Телешоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС.

На каждое из этих шоу была серьёзная ставка - "Импровизаторов" поставили в прайм-тайм, а "Битве каверов" и вовсе доверили прямое соперничество в пятницу вечером с "Голосом" Первого канала и музыкальными проектами "России 1". Но оба формата провалились по рейтингам и быстро сползли в ночные эфиры.

Даже "Обратный отсчёт", викторина со звёздами, которую доверили вести легенде СТС Александру Пушному, продержалась в удобное для зрителейт время всего три выпуска, переместившись в ночь пятницы. Ранее такая же судьба постигла танцевальную версию "Маски", а калька "Слабого звена" под названием "На выход!" теперь показывают со вторника по четверг в 13.00. Такое программное решение можно объяснить только слабыми рейтингами.

Очевидно, решение директора ТНТ Тины Канделаки избавиться от неликвидов и переориентироваться на сериалы и реалити-шоу вместо развлекательных передач была правильным, хоть и подвергалось критике.

"КликКлак шоу". Пресс-служба телеканала СТС.

Тем удивительнее выглядит появление в эфире телеверсии YouTube-проекта безумного "КликКлак шоу". Разве это может заинтересовать зрителей, которые не захотели смотреть перепевки мировых хитов и танцы звёзд в ростовых куклах, а делают выбор в пользу "Уральских пелменей"?

Фрик-шоу вроде Comment Out или "Дай леща", ещё три-четыре года назад моментально набиравшие популярность в Сети и зарабатывавшие миллионы просмотров от зрителей и рублей от рекламодателей, теперь испытывают большие трудности из-за невозможности монетизации и туманных перспектив платформы YouTube в России. Отвязные блогеры, которые ещё полтора года назад заявлявшие, что "ящик давно умер", всё охотнее соглашаются на участие в телепроектах - голод не тётка!

"КликКлак шоу". pelmeny.net.

Но большой вопрос: "Будет ли востребован этот формат в федеральном эфире"? Когда их охотно приглашают в эктремальные шоу вроде "Фактора страха" или "Форт Баярд" - это одна история. Там нужны молодые, резвые, способные на подвиги. Но и смотреть на их прыжки и ужимки сопровождаемые матерками должны тоже молодые, которые всё реже и реже включают телевизор. А ядро аудитории СТС, зритель за 45+, уже многие годы выбирает в качестве главного развлечения на канале "Уральских пельменей".

Они - полная противоположность новым представителям индустрии юмора "а-ля Камеди клаб", а тем более беспредельщиков из Сети . Представления "пельмешек" рассчитаны на семейную аудиторию и имеют стабильный успех. Они, конечно, не "Кривое зеркало" и "Аншлаг", но представители старого-доброго юмора, школы КВН. Тем удивительнее, что боссы СТС ставят в эфир шоу, рассчитанные на молодую аудиторию, которой, судя по рейтингам, у них уже осталось немного. Или они рассчитывают, что оставшись без голливудских фильмов зрители бросятся во все тяжкие?